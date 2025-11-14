پیام امیدبخش باکیچ پس از بازگشت به ایران؛ همهچیز بهتر میشود
مارکو باکیچ، هافبک تاثیرگذار پرسپولیس که در دیدار مقابل استقلال خوزستان آسیب دیده بود، پس از بازگشت از مونتهنگرو با انتشار پیامی خطاب به هواداران از حمایتهای آنان قدردانی کرد و وضعیت خود را امیدوارکننده توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ که در جریان دیدار اخیر پرسپولیس برابر استقلال خوزستان دچار مصدومیت شده بود، پس از یک سفر کوتاه به مونتهنگرو دوباره به تهران بازگشت و با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به هواداران این تیم روحیه داد.
او در استوری خود با اشاره به پیامهای متعدد هواداران پرسپولیس نوشت: همه چیز بهبود خواهد یافت. از شما بابت حمایتها و پیامهای محبتآمیزتان ممنونم.
باکیچ در این فصل یکی از مهرههای کلیدی ساختار تیمی پرسپولیس به شمار میرود و نقش محوری او در پست هافبک دفاعی باعث شده غیبت احتمالیاش برای یحیی گلمحمدی نگرانیهایی ایجاد کند. بر اساس ارزیابی اولیه، اگر برنامه لیگ بدون تغییر باقی بماند و دیدار پرسپولیس و تراکتور در موعد مقرر برگزار شود، این بازیکن به احتمال زیاد به آن مسابقه نخواهد رسید.
باکیچ در تقابل قبلی با تراکتور نیز گل مهمی برای سرخپوشان به ثمر رسانده بود؛ گلی که مانع از شکست تیمش شد و نقش او را در ترکیب پرسپولیس بیش از گذشته برجسته کرد.