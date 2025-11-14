خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش گل‌محمدی به شایعات اخیر با پیام قدردانی از محمد محمدی

واکنش گل‌محمدی به شایعات اخیر با پیام قدردانی از محمد محمدی
کد خبر : 1713940
لینک کوتاه کپی شد.

یحیی گل‌محمدی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، از محمد محمدی قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه فضای ایجادشده پس از انتشار برخی نقل‌قول‌های بحث‌برانگیز از محمد محمدی، یحیی گل‌محمدی با انتشار پیامی در اینستاگرام تلاش کرد به شایعات پایان دهد. سرمربی پیشین پرسپولیس در این استوری نوشت:

محمد جان، ممنون بابت تمام تلاشت در شرایط سخت. با آرزوی موفقیت روزافزون.

این واکنش در حالی منتشر شده که محمد محمدی ساعاتی قبل اظهارات نسبت‌داده‌شده به خود علیه گل‌محمدی را تکذیب کرده و گفته بود هیچ گفت‌وگوی رسانه‌ای در این خصوص انجام نداده است.

واکنش گل‌محمدی به شایعات اخیر با پیام قدردانی از محمد محمدی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ