به گزارش ایلنا، در ادامه فضای ایجادشده پس از انتشار برخی نقل‌قول‌های بحث‌برانگیز از محمد محمدی، یحیی گل‌محمدی با انتشار پیامی در اینستاگرام تلاش کرد به شایعات پایان دهد. سرمربی پیشین پرسپولیس در این استوری نوشت:

محمد جان، ممنون بابت تمام تلاشت در شرایط سخت. با آرزوی موفقیت روزافزون.

این واکنش در حالی منتشر شده که محمد محمدی ساعاتی قبل اظهارات نسبت‌داده‌شده به خود علیه گل‌محمدی را تکذیب کرده و گفته بود هیچ گفت‌وگوی رسانه‌ای در این خصوص انجام نداده است.

