واکنش رامین رضاییان به اظهارات ستاره سابق پرسپولیس
رامین رضاییان، مدافع استقلال، با انتشار استوری تازه‌ای به صحبت‌های اخیر مهرداد کفشگری واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، رامین رضاییان مدافع فعلی استقلال در واکنش به صحبت‌های جنجالی مهرداد کفشگری، هم‌بازی پیشین خود در پرسپولیس، متنی کنایه‌آمیز را در قالب استوری اینستاگرام منتشر کرد.

رضاییان در این استوری نوشت:
قلب آبی را نیازی نیست همیشه فریاد زد؛ من یاد گرفته‌ام در زمین همه چیز را ثابت کنم.

اظهارنظر او پس از آن مطرح شد که کفشگری در گفت‌وگویی عنوان کرده بود اگر اختیار داشت، نام رامین رضاییان را از تاریخ پرسپولیس حذف می‌کرد. این دو بازیکن در دوران حضور برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس هم‌بازی بودند، اما رضاییان در آن مقطع  از تیم کنار گذاشته شد.

