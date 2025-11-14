به گزارش ایلنا، امروز لیگ آزادگان یکی از حساس‌ترین روزهای خودش را پشت سر می‌گذارد زیرا تقریباً همه بازی‌ها مستقیم روی جدول فشرده و نفس‌گیر این فصل اثر می‌گذارند.

در صدر جدول، نساجی با ۲۷ امتیاز فاصله‌ای امن برای خودش ساخته، اما تیم‌های تعقیب‌کننده فاصله کمی دارند و هر امتیاز می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

بازی‌های کلیدی امروز

سایپا – پارس جنوبی جم (۱۶:۳۰)

بازی حساس بین تیم دوم و تیم پنجم جدول. سایپا با ۱۷ امتیاز تلاش می‌کند فاصله‌اش با نساجی را حفظ کند و حتی امیدوار به لغزش صدرنشین باشد. پارس جنوبی هم اگر امروز ببرد، می‌تواند جهش بزرگی به جمع سه تیم نخست داشته باشد.

نساجی – مس سونگون (۱۵:۰۰)

نساجی صدرنشین به مصاف تیم انتهای جدول می‌رود. روی کاغذ بازی آسانی است، اما مس سونگون برای فرار از سقوط با ۴ امتیاز وضعیت خطرناکی دارد و ممکن است بازی را سخت کند. هر نتیجه‌ای غیر از برد، برای نساجی شوک بزرگی خواهد بود.

صنعت نفت آبادان – فردالبرز (۱۷:۰۰)

دو تیمی که با اختلاف بسیار اندک (هر دو ۱۵ امتیاز) در رده‌های ۶ و ۷ هستند. این بازی شش‌امتیازی برای نزدیک شدن به جمع مدعیان فوق حساس است.

بعثت کرمانشاه – مس شهربابک (۱۵:۳۰)

مس شهربابک در رده چهارم فقط یک امتیاز با سایپا و هوادار فاصله دارد. برد امروز می‌تواند آن‌ها را به‌طور جدی وارد کورس صعود کند.

هوادار – مس کرمان (۱۵:۰۰)

هوادار با ۱۷ امتیاز در رده سوم، سخت دنبال ماندن در جمع بالانشین‌هاست. مس کرمان اما در منطقه پایین جدول گیر افتاده و با ۱۲ امتیاز نیاز حیاتی به برد دارد.

نبرد تیم‌های پایین جدول

مس سونگون، داماش، شناورسازی قم و شهرداری نوشهر در انتهای جدول شرایط بحرانی دارند.

داماش–شناورسازی قم (۱۴:۳۰) و نود ارومیه–شهرداری نوشهر (۱۵:۳۰) هر دو نبردهای بقا محسوب می‌شوند.

نیروی زمینی – نفت و گاز گچساران (۱۵:۰۰)

نیروی زمینی با ۱۱ امتیاز و گچساران با ۱۰ امتیاز، هر دو در منطقه خطرند و این بازی برای فرار از قعر جدول حیاتی است.

امروز لیگ آزادگان پر از بازی‌های تعیین‌کننده است؛ از جنگ صدرنشین‌ها تا نبرد سنگین تیم‌های در حال سقوط. هر امتیاز می‌تواند جایگاه چند تیم را جابجا کند و حتی سیمای جدول را تغییر دهد.

به‌خصوص بازی‌های سایپا، نساجی، هوادار و مس شهربابک که مستقیم روی کورس صعود اثر می‌گذارند.

