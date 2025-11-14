شکست تیم هندبال ایران مقابل قطر

به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال از ساعت ١٠/٣٠ امروز (جمعه به وقت تهران) در اولین دیدار خود در بازی‌های کشورهای اسلامی برابر قطر قرار گرفت و با نتیجه ٣٩ بر ٢٣ شکست خورد. نیمه اول این دیدار با نتیجه ٢۴ بر ١٠ به سود قطر به پایان رسید.

رافائل کاستیلو که از سال گذشته کار آماده سازی تیم را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 2026 آغاز کرده، در بازی‌های کشورهای اسلامی لژیونرهای هندبال ایران را در اختیار ندارد و با ترکیبی از بازیکنان شاغل در لیگ داخلی گام به این رویداد گذاشته است.

علی رحیمی کازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری 16 بازیکن تیم ملی در این بازی‌ها هستند.

محسن کرباسچی (سرپرست)، رافائل کاستیو (سرمربی)، مجید رحیمی‌زاده (مربی) و علی بخشی (ماسور) نیز کادر تیم ملی هندبال را تشکیل می‌دهند.

ایران که در گروه A بازی‌های کشورهای اسلامی با قطر، مالدیو و امارات همگروه است، در دومین بازی خود روز یکشنبه به مصاف مالدیو می‌رود و در بازی سوم خود امارات را پیش رو خواهد داشت.

در گروه B هم عربستان، بحرین، کویت و عراق حضور دارند.

