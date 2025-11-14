پایان کار ورزشکاران دو اتلون ایران در بازیهای همبستگی اسلامی
دختران دو اتلون ایران به مقامهای ششم، هفتم و هشتم رسیدند.
به گزارش ایلنا، صبح امروز ۲۳ آبان سه ملیپوش دواتلون زنان ایران شامل ریحانه خاتونی، حدیث نصر آزادانی و فائزه عابدینینژاد از ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی در سند اسپورت پارک ریاض به مصاف رقبا رفتند.
در بخش نخست رقابتها و طی دویدن ۵ کیلومتر، حدیث نصر آزادانی در رتبه ششم، فائزه عابدینی هفتم و ریحانه خاتونی نهم قرار گرفتند. سپس ورزشکاران وارد بخش دوچرخهسواری شدند و پس از رکابزدن ۲۰ کیلومتر، جایگاههای پنجم (حدیث)، هفتم (فائزه) و هشتم (ریحانه) را به دست آوردند.
در بخش پایانی مسابقه و دویدن پایانی ۲.۵ کیلومتر، سه نماینده ایران در ردههای ششم، هفتم و هشتم به خط پایان رسیدند.
در این رقابتها ورزشکارانی از ترکیه، ازبکستان و مراکش مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین کاظم حججی رئیس فدراسیون ترایاتلون بهعنوان ناظر دواتلون، و مهدی گودرزی عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک بهعنوان عضو هیأت ژوری در این مسابقات حضور داشتند.