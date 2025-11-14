خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1713866
دیدیه اندونگ، پس از حذف تیم ملی کشورش از رقابت‌های انتخابی جام جهانی، حالا آماده بازگشت به تهران و حضور دوباره در تمرینات آبی‌پوشان است.

به گزارش ایلنا، دیدیه اندونگ، بازیکن گابنی استقلال، که در فیفادی اخیر به اردوی تیم ملی کشورش دعوت شده بود، پس از شکست گابن مقابل نیجریه و از دست رفتن شانس صعود به جام جهانی ۲۰۲۶، به زودی به ایران بازخواهد گشت تا در تمرینات تیمش شرکت کند. این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای ریکاردو ساپینتو باشد که در غیاب ملی‌پوشان، تمرینات آماده‌سازی استقلال برای دیدار جام حذفی را دنبال می‌کند.

اندونگ در فیفادی قبلی نیز با وجود سفر به کشورش، پس از پایان تعطیلات مدتی در تمرینات استقلال غایب بود و به همین دلیل از سوی کمیته انضباطی باشگاه مورد مؤاخذه قرار گرفت و مدتی نیز از ترکیب کنار گذاشته شد. با این حال، سرمربی پرتغالی استقلال در دیدار اخیر تیمش برابر الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا، او را در ترکیب اصلی قرار داد و اندونگ تا دقیقه ۵۹ در میدان حضور داشت.

آبی‌پوشان که پس از دیدار با الوحدات وارد تعطیلات فیفا شدند، حالا تمرینات خود را بدون ملی‌پوشان ادامه می‌دهند. از استقلال، صالح حردانی و علیرضا کوشکی به تیم ملی بزرگسالان، سعید سحرخیزان، امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده به تیم ملی امید، و داکنز نازون، یاسر آسانی، دیدیه اندونگ و رستم آشورماتوف نیز به تیم‌های ملی کشورهای خود دعوت شده‌اند.

اندونگ پس از پایان بازی‌های ملی، بار دیگر در اختیار استقلال قرار خواهد گرفت تا در آستانه دیدار جام حذفی برابر پادیاب خلخال، به شرایط مسابقه بازگردد.

