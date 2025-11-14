پیروزی ایران شاید بازی تراکتور-پرسپولیس را لغو کند

به گزارش ایلنا، شب گذشته تیم ملی ایران موفق شد با پیروزی در ضربات پنالتی کیپ ورد را شکست داده و به دیدار نهایی تورنمنت العین صعود کند. بازی فینال بین ایران و برنده بازی تیمهای ازبکستان - مصر در روز ۲۷ آبان ماه برگزار خواهد شد. این در حالی است که بازی رده بندی یک روز زودتر به انجام خواهد رسید.

صعود ایران ممکن است برنامه مسابقات داخلی را دستخوش تغییر کند. جام حذفی روز ۳۰ آبان با دیدار پرسپولیس و تراکتور برای تیمهای لیگ برتر آغاز خواهد شد و حالا ممکن است صعود ایران، این برنامه را دستخوش تغییر کند.

باتوجه به اینکه پرسپولیس و تراکتور ۱۲ بازیکن ملی دارند، عملا شرایط برای آنها مساوی است اما به هر حال فاصله اندک تا این مسابقه سبب شده تا اسکوچیچ خواستار تعویق مسابقه شود. چرا که تیم او باید سوم آذر نیز به مصاف نسف قارشی برود.

سازمان لیگ هنوز پاسخ تراکتور را نداده اما ممکن است صعود ایران و فاصله ۷۲ ساعته دیدار نهایی تا بازی پرسپولیس - تراکتور منجر به لغو این مسابقه شود چرا که عملا بازیکنان ملی فرصتی برای تمرین نخواهند داشت.

