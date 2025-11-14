اعلام آمادگی قایدی برای بازگشت به میادین

به گزارش ایلنا ، مهدی قایدی وینگر بوشهری و لژیونر فوتبال ایران آماده بازگشت به میادین است. این خبری است که خود او اعلام کرد و ضمن تاکید بر پایان دوران مصدومیتش، از بهبود کامل خود خبر داد. قایدی در حالی این موضوع را عنوان کرده که از ابتدای فصل به دلیل آسیب دیدگی نتوانسته بود برای تیم جدیدش بازی کند.

قایدی در النصر مدت زمان بسیار کمی بازی کرده و از ابتدای سال 1404 به اردوی تیم ملی نیز دعوت نشده است. با این حال، شرایط قبلی او و شناختی که کادر فنی از این بازیکن دارد، شانس بازگشت مجدد قایدی به تیم ملی را به شکلی ویژه حفظ کرده است.

با این حال، در روزهای اخیر رسانه‌های اماراتی از پایان دوران مصدومیت مهدی و حضور او در تمرینات گروهی تیم النصر خبر دادند و حالا هم خودش از آمادگی برای حضور در مسابقات گفته است. قایدی در این باره گفت: «مدت دوری من از مسابقات، چهار ماه و 18 روز شد. الان به تمرینات برگشته‌ام. سه روز دیگر با شباب الاهلی بازی داریم و انشاالله حضورم از آنجا استارت می‌خورد. دو هفته است به تمرینات تیم برگشته‌ام.»

النصر باید روز یکشنبه در لیگ کاپ امارات و یک بازی خارج از خانه به مقابل شباب الاهلی برود. دیداری که انگیزه قایدی برای آن مضاعف است؛ هم تقابل با تیم سابق و هم نشان دادن شرایط آمادگی فنی.

