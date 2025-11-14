انگلیس ۲-۰ صربستان؛ برد مطمئن انگلیس برابر صربستان در ومبلی
تیم ملی انگلیس که پیش از این صعودش به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده بود، با غلبه بر صربستان رکورد پیروزیهای متوالی بدون گل خورده خود را ادامه داد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس جمعهشب در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه ومبلی میزبان صربستان بود و با دو گل بوکایو ساکا و ابرچی ازه به پیروزی رسید تا روند موفقیتهای اخیر شاگردان توخل ادامه یابد. سهشیرها با این برد، پنجمین کلینشیت متوالی خود را نیز ثبت کردند.
انگلیس از ابتدای مسابقه کنترل بازی را در دست داشت اما شرایط جوی کار را برای بازیکنان دو تیم دشوار کرده بود. در دقیقه ۲۳، جردن پیکفورد به دلیل گرفتگی عضله چهارسر ران تحت مداوا قرار گرفت و بازی برای دقایقی متوقف شد. این وقفه فرصتی کوتاه برای استراحت سایر بازیکنان فراهم کرد.
نخستین موقعیت جدی انگلیس دو دقیقه بعد ایجاد شد؛ همکاری سریع مارکوس رشفورد و دکلان رایس، رشفورد را در موقعیت شوتزنی قرار داد اما ضربه او بهراحتی توسط راژکوویچ مهار شد. در دقیقه ۲۸، انگلیس به نخستین گل خود رسید. پس از دفع ناقص توپ توسط دروازهبان صربستان، ساکا با ضربه والی دقیق خود توپ را به کنج دروازه فرستاد.
در ادامه نیمه نخست، سهشیرها چند بار توسط رشفورد و کین خطرساز شدند اما بیدقتی در آخرین ضربه مانع افزایش اختلاف شد و نیمه اول با نتیجه ۱-۰ پایان یافت.
با شروع نیمه دوم، صربستان تلاش کرد جریان مسابقه را تا حدی متعادل کند. در دقیقه ۶۲، مهمترین موقعیت این تیم رقم خورد اما ضربه پشتپای ولاهوویچ با اختلاف اندک از کنار دروازه پیکفورد عبور کرد. انگلیس نیز در ادامه با حرکات ترکیبی بلینگام، فودن و ریس جیمز چند بار دروازه حریف را تهدید کرد اما دروازهبان و مدافعان صربستان مانع از گلزنی شدند.
گل دوم انگلیس در دقیقه ۹۰ به ثمر رسید؛ فودن پاس دقیقی را روانه محوطه کرد و ازه با ضربهای محکم و دقیق توپ را به کنج دروازه فرستاد تا نتیجه ۲ بر صفر تثبیت شود.
با این پیروزی، انگلیس آماده میشود تا در آخرین دیدار مرحله مقدماتی یکشنبه شب برابر آلبانی قرار بگیرد.