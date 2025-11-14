به گزارش ایلنا، تیم ملی ایتالیا در دیداری حساس از مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، پنجشنبه شب در کیشینائو با نتیجه ۲ بر صفر مولداوی را شکست داد؛ پیروزی‌ای که با وجود دشواری‌های فراوان تا دقایق پایانی رقم نخورد و آتزوری را در تعقیب نروژ صدرنشین نگه داشت.

جنارو گتوزو برای این مسابقه به دلیل مصدومیت مویزه کین و نیکولو کامبیاگی و محرومیت نیکولو بارلا، تغییراتی در ترکیب اصلی ایجاد کرد. ایتالیا که در دیدار رفت نیز مولداوی را شکست داده بود، این بار نخستین‌بار با پیراهن جدید خود وارد میدان شد.

در نیمه نخست، ایتالیا با وجود مالکیت بالا، موقعیت‌هایش را از دست داد. جاکومو راسپادوری روی پاس جانلوکا اسکاماکا ضربه‌ای محکم روانه دروازه کرد که با واکنش آندری کوجوهار مهار شد. ریکاردو اورسولینی نیز دو فرصت خوب داشت اما ضربات او یا از چارچوب خارج شد یا توسط دروازه‌بان دفع گردید. در سوی مقابل، ویرجیلیو پوستولاچی بهترین موقعیت میزبان را با ضربه‌ای بی‌دقت از دست داد.

در آغاز نیمه دوم، حملات ایتالیا ادامه یافت اما دفاع فشرده مولداوی اجازه گلزنی نمی‌داد. اسکاماکا، کامبیاسو و تونالی چند بار دروازه حریف را تهدید کردند و با ورود متئو رتگی و فرانچسکو پیو اسپوزیتو، فشار آتزوری بیشتر شد اما ضربات آنها نیز با سد دفاعی میزبان برخورد کرد.

سرانجام در دقیقه ۸۸ قفل دروازه مولداوی شکست. فدریکو دی‌مارکو توپ را از جناح چپ ارسال کرد و جانلوکا مانچینی با ضربه سر شیرجه‌ای گل نخست را به ثمر رساند. در وقت‌های اضافی نیز متئو پولیتانو سانتری دقیق روی دروازه فرستاد و اسپوزیتو با ضربه سر گل دوم را ثبت کرد تا پیروزی ایتالیا قطعی شود.

آتزوری با مالکیت ۸۱ درصدی و ۱۵ شوت، برتری کامل در آمار داشت اما مقاومت حریف باعث شد سه امتیاز این مسابقه با زحمت به دست بیاید. ایتالیا که در دو دوره گذشته جام جهانی حضور نداشت، اکنون با این برد گام مهمی برای حضور در مرحله پلی‌آف برداشت.

