فرانسه ۴-۰ اوکراین؛ صعود مستقیم فرانسه به جام جهانی با پیروزی قاطع مقابل اوکراین

به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در ادامه دیدارهای مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، شب گذشته در ورزشگاه «پارک‌دوپرنس» میزبان اوکراین بود و موفق شد با چهار گل در نیمه دوم، پیروزی ارزشمندی را رقم بزند و به‌طور مستقیم راهی رقابت‌های جهانی شود. شاگردان دیدیه دشان از ابتدای مسابقه کنترل بازی را در اختیار داشتند و از همان دقایق نخست، دروازه میهمان را تحت فشار قرار دادند.

در نیمه نخست، موقعیت‌های متعددی روی دروازه اوکراین ایجاد شد. رایان شرکی در دقایق ابتدایی با شوتی محکم اولین خطر جدی را خلق کرد و پس از او، کیلیان امباپه با حرکتی انفرادی از سمت چپ می‌توانست گل نخست را به ثمر برساند که واکنش تروبین مانع از این اتفاق شد. با وجود برتری محسوس فرانسوی‌ها، نیمه اول بدون گل خاتمه یافت.

در آغاز نیمه دوم، روند هجومی فرانسه ادامه یافت و در دقیقه ۵۳، خطای میخاوکو روی اولیسه، داور را وادار به اعلام پنالتی کرد. امباپه دو دقیقه بعد پشت ضربه ایستاد و با ضربه‌ای چیپ فرانسه را پیش انداخت. پس از این گل، میزبان با اعتماد به نفس بیشتری بازی را دنبال کرد و چند موقعیت دیگر نیز روی دروازه اوکراین خلق شد.

گل دوم فرانسه در دقیقه ۷۶ شکل گرفت؛ همکاری چند نفره بازیکنان این تیم در نهایت با پاس کانته و ضربه دقیق اولیسه به ثمر رسید. در ادامه، حملات پرفشار آبی‌پوشان ادامه پیدا کرد و امباپه در دقیقه ۸۳ با استفاده از بی‌نظمی خط دفاعی اوکراین، گل سوم را وارد دروازه کرد.

در دقایق پایانی نیز هوگو اکیتیکه با حرکتی انفرادی و یک‌ و‌ دو با امباپه موفق شد چهارمین گل فرانسه را ثبت کند تا پیروزی قاطع میزبان کامل شود.

در نهایت، با سوت پایان بازی، فرانسه با برتری ۴ بر صفر، صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را جشن گرفت؛ موفقیتی که با نمایش برتر و کاملاً برتر در تمام دقایق بازی همراه بود.

