مجید حسینی: آماده فینال سخت مقابل مصر هستیم

به گزارش ایلنا، مجید حسینی، مدافع تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازی مقابل کیپ‌ورد درباره وضعیت جسمانی و بازگشت خود به تیم ملی توضیح داد.

او با اشاره به دوران مصدومیتش گفت: شرایطم الان خیلی خوب است. بعد از عملی که روی پا انجام دادم، مدتی دور بودم. عمل اول موفقیت‌آمیز نبود و بعد از عمل دوم وضعیت بهتر شد. آسیب مچ پا باعث شد زمان زیادی از دست بدهم و نتوانم به خوبی تمرین کنم یا به تیم ملی و باشگاهی کمک کنم. ابتدا فکر می‌کردم با فیزیوتراپی مشکل حل می‌شود اما مجبور شدم دوباره عمل کنم.

حسینی درباره آمادگی فعلی خود افزود: اکنون به حدود ۹۰ درصد آمادگی رسیده‌ام و کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفت که در این اردو حضور داشته باشم.

مدافع تیم ملی همچنین از وضعیت باشگاهی خود گفت: در کایسری اسپور کاپیتان دوم هستم و شرایط خوب است. مربی تیم تغییر کرده و پس از فیفادی منتظر ادامه مسابقات هستیم.

وی درباره جدایی علی کریمی از کایسری اسپور توضیح داد: مربی قبلی با علی کریمی مشکل داشت و قراردادش فسخ شد.

حسینی درباره شناختش از تیم کیپ‌ورد گفت: چند بازیکن این تیم در لیگ ترکیه بازی می‌کنند و آنها را می‌شناختم. اسکواد خوبی داشتند و چند بازیکن آفریقایی در کایسری به من گفتند حریف تیم بسیار خوبی است و نباید آنها را دست کم گرفت.

او در خصوص بازی احتمالی فینال با مصر بیان کرد: مصر می‌تواند مقابل ازبکستان پیروز شود و بازی فینال مقابل آنها بسیار سخت خواهد بود. باید ریکاوری خوبی داشته باشیم و بدن‌ها را آماده نگه داریم.

در پایان درباره پنالتی زدن گفت: منتظر بودم اگر ادامه بازی پنالتی‌ها طول بکشد، اقدام کنم. به کادر فنی نگفته بودم که جزو پنج پنالتی‌زن هستم.

انتهای پیام/