طارمی: برد مقابل کیپورد تمرینی برای جام جهانی بود
مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، پس از پیروزی تیمش برابر کیپورد در ضربات پنالتی، در گفتوگویی مفصل به تشریح شرایط تیم و اهداف اردوهای تدارکاتی پرداخت.
به گزارش ایلنا، طارمی درباره دیدار با کیپورد گفت: بیشتر تمرکز ما روی مسائل دفاعی بود. میخواستیم نقاط ضعف و قوت خودمان را محک بزنیم و نظم دفاعی را حفظ کنیم. چند موقعیت روی ضدحملات داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم، اما در مجموع نمایش خوبی ارائه دادیم. بازی هجومی ما محدود بود، اما عملکردمان مطابق برنامه پیش رفت.
او درباره کیفیت حریف افزود: تیمی که به جام جهانی صعود میکند، طبیعتاً قدرت بالایی دارد. کیپورد در گروه خود صدرنشین شد و نشان داد تیمی منسجم و با کیفیت است. برنامه ما ایستادن در میانه زمین و استفاده از ضدحملات بود که فکر میکنم موفق شدیم موقعیت خاصی به حریف ندهیم.
طارمی درباره اهمیت بازیهای دوستانه گفت: برد و باخت در این دیدارها اهمیت ندارد. هدف اصلی کسب تجربه و محک خوردن تیم مقابل تیمهای بزرگ است. هرچقدر بازیهای بینالمللی بیشتری داشته باشیم، در جام جهانی عملکرد بهتری خواهیم داشت. حتی اگر نتیجه باخت باشد، تجربه برای تیم ارزشمند است.
او درباره رویارویی احتمالی ایران با مصر یا ازبکستان در تورنمنت العین و آمادهسازی تیم قبل از جام جهانی تصریح کرد: اگرچه ترجیح ما بازی با مصر است، اما ازبکستان تیمی بسیار خوب و باکیفیت است و با آنها تجربه زیادی داریم. مهم کسب تجربه برای بازیکنان است و هر تیمی که مقابل ما قرار گیرد، تمام تلاش خود را میکنیم.
طارمی درباره حضور مربی ایتالیایی در کادر فنی نیز گفت: تجربه او میتواند کمک بزرگی به تیم باشد. هنوز شناخت کامل از سبک کاری ایشان نداریم، اما سابقه همکاری با مربیان بزرگ دارد و مطمئناً در پیشرفت تیم مؤثر خواهد بود.
او در پاسخ به سوال درباره محمد صلاح و دیدار احتمالی با مصر اظهار داشت: در فوتبال ملی نامها تعیینکننده نیستند؛ عملکرد تیم مهم است. صلاح بازیکنی بزرگ است، اما نمیتواند به تنهایی بازی را ببرد. تیم ما نیز باید بر نقاط قوت حریف تمرکز کند و نمایش خوبی ارائه دهد. تجربه بازی با تیمهای بزرگ مانند پرتغال، اسپانیا و اروگوئه نشان داده که با برنامهریزی و تلاش جمعی میتوان مقابل ستارهها موفق بود.