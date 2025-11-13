قلعهنویی: برد مقابل کیپوِرد در تورنمنت العین اهمیت تاکتیکی داشت
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی تیمش مقابل کیپوِرد در ضربات پنالتی، تاکید کرد که هدف اصلی این مسابقه شبیهسازی شرایط جام جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت تیم بود و نتیجه نهایی در این دیدار دوستانه اهمیت کمتری داشت.
به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی تیمش برابر کیپوِرد در نخستین دیدار تورنمنت چهار جانبه العین که با ضربات پنالتی رقم خورد، تاکید کرد که این مسابقه بیشتر به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت تیم و تمرین تاکتیکی برگزار شد تا نتیجه نهایی.
قلعهنویی در نشست خبری خود گفت: خوشحالیم که مقابل تیمی بازی کردیم که تجربه و کیفیت بالایی دارد و نمایش آن شبیه به شرایط جام جهانی بود. فلسفه این بازیها نه برد و باخت، بلکه شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم است.
وی افزود: در این دیدار بیشتر روی نظم دفاعی کار کردیم و توانستیم برنامه مورد نظرمان را در نیمه دوم به خوبی پیاده کنیم. حتی اگر کمی خوششانس بودیم، میتوانستیم قبل از پنالتیها به برتری برسیم. برای ما مهم بود که نظم دفاعی حفظ شود و موقعیت به حریف ندهیم.
سرمربی تیم ملی ایران با اشاره به غیبت برخی بازیکنان لژیونر اظهار داشت: مهدی قایدی، سردار آزمون، علی قلیزاده و علیرضا جهانبخش در این اردوی ما حضور ندارند، اما توانستیم تمرین تاکتیکی مناسبی قبل از مسابقه داشته باشیم. این فرصت باعث شد حتی بازیکنان تعویضی در نیمه دوم عملکرد بهتری ارائه دهند.
قلعهنویی درباره برنامه تیم در جام جهانی گفت: تلاش کردیم انتقال سریع توپ از دفاع به حمله را تمرین کنیم و این همان سبک بازیای است که در جام جهانی نیز به کار خواهیم گرفت. همچنین نظم خط دفاعی و کنترل میانه زمین از اولویتهای ما بود.
وی در خصوص عملکرد پنالتیگیران تیم بیان کرد: تمرینات پنالتی داریم و خوشبختانه علیرضا بیرانوند موفق شد چند پنالتی را مهار کند و بازیکنان هم توانستند ضربات خود را به گل تبدیل کنند.
سرمربی تیم ملی در پایان ضمن قدردانی از رسانهها گفت: نقد و تحلیلها به ما کمک میکند و امیدوارم همه با همدل شدن، مسیر پیشرفت تیم را هموار کنند. همچنین از میزبانی باشگاه العین و امکانات فراهم شده تشکر میکنم، هرچند صدور دیرهنگام ویزا باعث شد یکی از جلسات تمرینی در امارات از دست برود.
قلعهنویی تاکید کرد که بازگشت بازیکنان مصدوم، مانند مجید حسینی، به تیم کمک خواهد کرد تا در ادامه اردوها و بازیهای تدارکاتی شرایط تیم بهبود یابد و آماده رقابت در جام جهانی ۲۰۲۶ شود.