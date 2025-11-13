خبرگزاری کار ایران
قدردانی بابیستا از تیم ملی ایران: بازی با ایران تجربه‌ای ارزشمند برای ما بود
سرمربی تیم ملی فوتبال کیپ‌وِرد پس از شکست تیمش مقابل ایران در ضربات پنالتی تورنمنت العین، با تمجید از عملکرد شاگردان امیر قلعه‌نویی گفت که ایران تیمی باتجربه و آماده برای جام جهانی است.

به گزارش ایلنا، بابیستا، سرمربی تیم ملی فوتبال کیپ‌وِرد، پس از شکست تیمش برابر ایران در ضربات پنالتی در تورنمنت چهارجانبه العین، درباره این دیدار اظهار داشت: ایران تیمی باتجربه است و بازیکنان بسیار خوبی در اختیار دارد. آنها در جام جهانی حضور دارند و فکر می‌کنم آینده درخشانی در این رقابت‌ها خواهند داشت.

او ادامه داد: ما امیدوار بودیم بتوانیم در این دیدار به پیروزی برسیم، اما در هر صورت خوشحالیم که در این تورنمنت شرکت کردیم. حضور در چنین رقابت‌هایی برای ما تجربه‌ای ارزشمند است و می‌تواند به رشد تیم کمک کند.

سرمربی کیپ‌ورد در پایان تاکید کرد: این دیدارها نقش مهمی در آماده‌سازی ما برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ دارد. از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم و خوشحالم که در نخستین بازی این تورنمنت مقابل تیم قدرتمندی مانند ایران قرار گرفتیم. بازی نسبتا خوبی ارائه دادیم و از این تجربه استفاده خواهیم کرد.

