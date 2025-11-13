به گزارش ایلنا، بابیستا، سرمربی تیم ملی فوتبال کیپ‌وِرد، پس از شکست تیمش برابر ایران در ضربات پنالتی در تورنمنت چهارجانبه العین، درباره این دیدار اظهار داشت: ایران تیمی باتجربه است و بازیکنان بسیار خوبی در اختیار دارد. آنها در جام جهانی حضور دارند و فکر می‌کنم آینده درخشانی در این رقابت‌ها خواهند داشت.

او ادامه داد: ما امیدوار بودیم بتوانیم در این دیدار به پیروزی برسیم، اما در هر صورت خوشحالیم که در این تورنمنت شرکت کردیم. حضور در چنین رقابت‌هایی برای ما تجربه‌ای ارزشمند است و می‌تواند به رشد تیم کمک کند.

سرمربی کیپ‌ورد در پایان تاکید کرد: این دیدارها نقش مهمی در آماده‌سازی ما برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ دارد. از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم و خوشحالم که در نخستین بازی این تورنمنت مقابل تیم قدرتمندی مانند ایران قرار گرفتیم. بازی نسبتا خوبی ارائه دادیم و از این تجربه استفاده خواهیم کرد.

