به گزارش ایلنا، ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض در حالی پیگیری شد که کاروان ایران در روز ششم رقابت‌ها در چهار رشته والیبال، هندبال، تنیس روی میز و موی‌تای به میدان رفت و موفق به کسب سه مدال طلا و یک برنز شد.

در پایان این روز، مجموع مدال‌های ایران به ۱۰ طلا، ۸ نقره و ۱۸ برنز رسید تا کاروان کشورمان همچنان در میان تیم‌های برتر جدول توزیع مدال‌ها قرار داشته باشد.

در رشته والیبال، تیم ملی مردان ایران با برتری ۳ بر یک مقابل ترکیه، برای پنجمین دوره پیاپی قهرمان بازی‌های کشورهای اسلامی شد و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد. شاگردان پیمان اکبری پیش از این نیز در مرحله گروهی تمام دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند. در بخش زنان نیز تیم ملی والیبال ایران در دیدار رده‌بندی با پیروزی ۳ بر صفر برابر تاجیکستان، به مدال برنز دست یافت و در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رشته هندبال، تیم ملی زنان ایران در نخستین دیدار خود مقابل ترکیه با نتیجه ۳۶ بر ۲۸ شکست خورد و نتوانست در گام نخست به پیروزی دست یابد. با این حال ملی‌پوشان هندبال کشورمان امیدوارند در ادامه رقابت‌ها نتایج بهتری کسب کنند.

در موی‌تای، نمایندگان ایران روز موفقی را پشت سر گذاشتند. فرشته حسن‌زاده در وزن ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم با پیروزی برابر حریف لبنانی خود به فینال راه یافت. زهرا اکبری در وزن ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم با شکست سها الفر از عربستان (۳۰ بر ۲۷) فینالیست شد. همچنین فاطمه حسینی در وزن ۶۰ تا ۶۵ کیلوگرم با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ مقابل دونیا مدونی از الجزایر پیروز شد و به دیدار نهایی رسید. در بخش مردان نیز مجید هاشم‌بیگی در وزن ۷۵ تا ۸۰ کیلوگرم با برتری ۲۹ بر ۲۸ برابر سادات از افغانستان راهی فینال شد.

در تنیس روی میز، روز ششم برای ایران با درخشش ندا شهسواری همراه بود. او در مرحله نیمه‌نهایی جدول انفرادی با پیروزی ۴ بر ۲ برابر یسرا اشرف عبدالرزق از مصر، صعود خود به فینال و کسب حداقل مدال نقره را قطعی کرد. شهسواری در دیدار پایانی با نتیجه ۴ بر ۲ از سد هند زازا از سوریه گذشت و به مدال طلا دست یافت. همچنین در رقابت‌های دوبل زنان، تیم ایران با ترکیب ندا شهسواری و شیما صفایی در دیدار نهایی مقابل ترکیه با برتری ۳ بر ۱ به قهرمانی رسید و دومین طلای تنیس روی میز را برای کشورمان به ارمغان آورد.

در پایان روز ششم بازی‌های کشورهای اسلامی، کاروان ایران با مجموع ۱۰ مدال طلا، ۸ مدال نقره و ۱۸ مدال برنز، عملکرد قابل توجهی از خود به جای گذاشته و همچنان در جمع تیم‌های مدعی قرار دارد.

