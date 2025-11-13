قهرمانی مقتدرانه والیبال ایران در بازیهای کشورهای اسلامی
تیم ملی والیبال مردان ایران با پیروزی سه بر یک مقابل ترکیه در فینال ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، ضمن کسب ششمین برد پیاپی خود، برای پنجمین بار متوالی عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال مردان ایران امروز (پنجشنبه ۲۲ آبان) در ششمین و آخرین دیدار خود در فینال مسابقات والیبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف ترکیه رفت و با نتیجه سه بر یک و امتیازهای ۲۵-۲۰، ۲۵-۲۰، ۱۷-۲۵ و ۲۵-۱۷ به برتری رسید.
با این پیروزی، شاگردان پیمان اکبری علاوه بر حفظ رکورد صد درصد پیروزی در این دوره، پنجمین قهرمانی متوالی خود در تاریخ این بازیها را جشن گرفتند.
تیم ایران پیش از فینال، در مرحله مقدماتی موفق به شکست تیمهای بحرین، قطر، ترکیه، چاد و عربستان شده بود و با پنج برد و ۱۴ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی دیدار نهایی شد.
در ترکیب تیم ملی ایران، بازیکنانی چون امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، علیرضا مصلحآبادی، پویا آریاخواه، سیدعیسی ناصری، علی رمضانی (کاپیتان)، احسان دانشدوست، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، یوسف کاظمی، امیررضا آفتاب آذری و محمدرضا حضرتپور حضور داشتند.
همچنین در کادر فنی، عیسی سنگدوینی (سرپرست)، پیمان اکبری (سرمربی)، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) تیم ملی را همراهی کردند.
در مراسم پایانی، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، غلامرضا نوروزی و فرهادیزاد نواب رئیس کمیته ملی المپیک و علیرضا معینی سفیر ایران در عربستان نیز در جایگاه ویژه حضور داشتند و قهرمانی ملیپوشان ایران را از نزدیک تماشا کردند.
در پایان این رقابتها، تیمهای ایران، ترکیه، بحرین، قطر و چاد به ترتیب مقامهای اول تا پنجم را کسب کردند و قهرمانی ایران نهمین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان در این بازیها بود.
در بخش زنان نیز تیم ملی والیبال ایران با غلبه بر تاجیکستان در دیدار ردهبندی به مقام سوم و مدال برنز دست یافت. در جدول نهایی زنان، تیمهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ایران، تاجیکستان و افغانستان به ترتیب در ردههای اول تا پنجم قرار گرفتند.
تیمهای ملی والیبال مردان و زنان ایران، ساعت ۱۶:۳۰ جمعه (۲۳ آبان) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران خواهند شد.