مهدی قایدی: امیدوارم ایران با مصر بازی کند
مهدی قایدی، ستاره ایرانی تیم اتحاد کلبا که ماهها به دلیل مصدومیت از میادین دور بود، از آمادگی خود برای بازگشت به فوتبال خبر داد و تأکید کرد تیم ملی ایران برای آمادگی بهتر به دیدارهای تدارکاتی قدرتمندتری مانند بازی با مصر نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، مهدی قایدی که در ماههای گذشته به دلیل مصدومیت نتوانسته بود برای اتحاد کلبا در لیگ امارات به میدان برود، از بهبود کامل خود خبر داد. او گفت:
الان کاملاً خوب شدهام. نزدیک به پنج ماه مصدوم بودم و حالا برگشتهام. سه روز دیگر یک بازی مهم برابر شباب الاهلی داریم و انشاءالله در آن مسابقه بازی میکنم.
قایدی که از نزدیک دیدار ایران و کیپورد در تورنمنت العین را تماشا کرده بود، درباره حریف تیم ملی گفت:
قبل از صعود کیپورد به جام جهانی، نام این تیم را نشنیده بودم. بعد که تحقیق کردم فهمیدم تیم خوبی هستند، فیزیکی بازی میکنند و دوندهاند. حتی از یکی از بازیکنانشان در النصر امارات درباره این تیم پرسیدم.
مهاجم سابق استقلال درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی ایران اظهار داشت:
تیم ملی به چنین بازیهایی نیاز دارد. نمیدانم امکان بازی با تیمهای بزرگ وجود ندارد یا خودشان نمیخواهند، اما امیدوارم در این تورنمنت مقابل مصر بازی کنیم تا معیار بهتری برای سنجش تیم داشته باشیم.