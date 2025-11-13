خبرگزاری کار ایران
طلای هشتم ایران در تنیس روی میز دوبل بانوان

تیم بانوان ایران در فینال مسابقات تنیس روی میز دوبل بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ با پیروزی مقابل ترکیه، عنوان قهرمانی را کسب کرد و هشتمین مدال طلای کاروان ایران را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا،  در ادامه روز ششم بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض، فینال مسابقات تنیس روی میز دوبل بانوان برگزار شد.

تیم دونفره ایران با ترکیب ندا شهسواری و شیما صفایی مقابل نمایندگان ترکیه قرار گرفت و توانست با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی برسد. این موفقیت نه تنها نشان‌دهنده توانمندی ملی‌پوشان ایران در این رشته است، بلکه هشتمین مدال طلای کاروان کشورمان در این دوره از مسابقات را نیز به همراه داشت.

