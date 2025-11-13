طلای هشتم ایران در تنیس روی میز دوبل بانوان

به گزارش ایلنا، در ادامه روز ششم بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض، فینال مسابقات تنیس روی میز دوبل بانوان برگزار شد.

تیم دونفره ایران با ترکیب ندا شهسواری و شیما صفایی مقابل نمایندگان ترکیه قرار گرفت و توانست با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی برسد. این موفقیت نه تنها نشان‌دهنده توانمندی ملی‌پوشان ایران در این رشته است، بلکه هشتمین مدال طلای کاروان کشورمان در این دوره از مسابقات را نیز به همراه داشت.

