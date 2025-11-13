پرهام مقصودلو از جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ حذف شد

به گزارش ایلنا، مقصودلو در مرحله چهارم رقابت‌ها با حریف چینی خود در مجموع شش دیدار تکمیلی مواجه شد که حاصل آن چهار تساوی و دو شکست بود و در نهایت وی یی با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز شد.

در دیدارهای رفت و برگشت مرحله چهارم، هر دو شطرنج‌باز به تساوی رسیده بودند، اما در مسابقات تکمیلی، حریف چینی موفق شد برتری خود را نشان دهد.

ایران در این دوره از مسابقات سه نماینده داشت؛ علاوه بر مقصودلو، پویا ایدنی و بردیا دانشور نیز حضور داشتند که ایدنی تا دور سوم و دانشور تا دور دوم مسابقه دادند. مقصودلو توانست تنها نماینده کشور باشد که به دور چهارم راه پیدا کند.

