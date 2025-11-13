خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرهام مقصودلو از جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ حذف شد

پرهام مقصودلو از جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ حذف شد
کد خبر : 1713745
لینک کوتاه کپی شد.

تنها نماینده باقی‌مانده ایران در جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵، پرهام مقصودلو، پس از شکست مقابل شطرنج‌باز چینی از دور رقابت‌ها کنار رفت و به مرحله پنجم راه نیافت.

به گزارش ایلنا، مقصودلو در مرحله چهارم رقابت‌ها با حریف چینی خود در مجموع شش دیدار تکمیلی مواجه شد که حاصل آن چهار تساوی و دو شکست بود و در نهایت وی یی  با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز شد.

در دیدارهای رفت و برگشت مرحله چهارم، هر دو شطرنج‌باز به تساوی رسیده بودند، اما در مسابقات تکمیلی، حریف چینی موفق شد برتری خود را نشان دهد.

ایران در این دوره از مسابقات سه نماینده داشت؛ علاوه بر مقصودلو، پویا ایدنی و بردیا دانشور نیز حضور داشتند که ایدنی تا دور سوم و دانشور تا دور دوم مسابقه دادند. مقصودلو توانست تنها نماینده کشور باشد که به دور چهارم راه پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ