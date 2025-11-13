صدرنشینی استقلال در لیگ دسته اول فوتسال با شکست نفت امیدیه

به گزارش ایلنا، شاگردان محمدرضا حیدریان عصر امروز در سالن غدیر تهران میزبان نفت امیدیه بودند و پس از نیمه اول بدون گل، در نیمه دوم نمایش برتری ارائه کردند.

گل‌های تیم استقلال در این دیدار را وحید ندری، محمد اسد شیر و سعید عابدی به ثمر رساندند و توانستند با ارائه بازی هماهنگ، برتری خود را تثبیت کنند.

با این نتیجه، استقلال با ۱۲ امتیاز از ۴ مسابقه، همچنان در صدر گروه اول مرحله اول لیگ دسته اول فوتسال قرار دارد و فاصله خود را با رقبا حفظ کرده است.

انتهای پیام/