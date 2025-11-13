خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدرنشینی استقلال در لیگ دسته اول فوتسال با شکست نفت امیدیه

صدرنشینی استقلال در لیگ دسته اول فوتسال با شکست نفت امیدیه
کد خبر : 1713735
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتسال استقلال در هفته پنجم لیگ دسته اول موفق شد در دیداری خانگی نفت امیدیه را شکست دهد و با ۱۲ امتیاز از ۴ بازی صدر جدول گروه اول را حفظ کند.

به گزارش ایلنا،  شاگردان محمدرضا حیدریان عصر امروز در سالن غدیر تهران میزبان نفت امیدیه بودند و پس از نیمه اول بدون گل، در نیمه دوم نمایش برتری ارائه کردند.

گل‌های تیم استقلال در این دیدار را وحید ندری، محمد اسد شیر و سعید عابدی به ثمر رساندند و توانستند با ارائه بازی هماهنگ، برتری خود را تثبیت کنند.

با این نتیجه، استقلال با ۱۲ امتیاز از ۴ مسابقه، همچنان در صدر گروه اول مرحله اول لیگ دسته اول فوتسال قرار دارد و فاصله خود را با رقبا حفظ کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ