خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل کیپ‌ ورد؛ پنج تغییر بزرگ

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل کیپ‌ ورد؛ پنج تغییر بزرگ
کد خبر : 1713731
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال امشب در نخستین دیدار تورنمنت چهارجانبه العین از ساعت ۱۹:۳۰ مقابل کیپ‌ورد به میدان می‌رود و سرمربی با اعمال پنج تغییر، ترکیب اصلی را نسبت به بازی با تانزانیا بازسازی کرده است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین مسابقه تورنمنت چهار جانبه العین، از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف تیم ملی کیپ‌ورد می‌رود. این دیدار تدارکاتی میان دو تیمی است که به جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافته‌اند و فرصتی برای محک زدن شرایط بازیکنان محسوب می‌شود.

سرمربی تیم ملی، امیر قلعه‌نویی، نسبت به آخرین مسابقه دوستانه مقابل تانزانیا که با پیروزی ۲ بر صفر همراه بود، تصمیم به اعمال پنج تغییر در ترکیب اصلی گرفته است.

ترکیب تیم ملی ایران مقابل کیپ‌ورد

علیرضا بیرانوند، سید مجید حسینی، شجاع خلیل‌زاده، دانیال اسماعیلی‌فر، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی طارمی

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل کیپ‌ ورد؛ پنج تغییر بزرگ

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ