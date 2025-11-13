ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل کیپ‌ ورد؛ پنج تغییر بزرگ

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین مسابقه تورنمنت چهار جانبه العین، از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف تیم ملی کیپ‌ورد می‌رود. این دیدار تدارکاتی میان دو تیمی است که به جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافته‌اند و فرصتی برای محک زدن شرایط بازیکنان محسوب می‌شود.

سرمربی تیم ملی، امیر قلعه‌نویی، نسبت به آخرین مسابقه دوستانه مقابل تانزانیا که با پیروزی ۲ بر صفر همراه بود، تصمیم به اعمال پنج تغییر در ترکیب اصلی گرفته است.

ترکیب تیم ملی ایران مقابل کیپ‌ورد

علیرضا بیرانوند، سید مجید حسینی، شجاع خلیل‌زاده، دانیال اسماعیلی‌فر، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی طارمی

