دیداری تدارکاتی مس رفسنجان و پیکان

به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه مس رفسنجان، شاگردان رسول خطیبی در جریان تعطیلات لیگ برتر تمرینات آماده‌سازی خود را در تهران پیگیری می‌کنند.

طبق برنامه تعیین شده از سوی کادر فنی، تیم مس رفسنجان روز یک‌شنبه در یک دیدار تدارکاتی به مصاف پیکان خواهد رفت تا آمادگی بازیکنان برای ادامه رقابت‌ها حفظ شود.

ملی‌پوشان مسی همچنین خود را برای حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی و دیدار مقابل داماش گیلان آماده می‌کنند.

انتهای پیام/