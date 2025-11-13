تمرین ریکاوری تیم ملی امید پس از شکست مقابل روسیه

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال امید ایران که در اولین بازی خود در تورنمنت بین‌المللی ماناس مغلوب روسیه شده بود، صبح امروز در زمین تمرین شهر کوچکور آتا تمرینی سبک برگزار کرد.

در این جلسه، بازیکنان اصلی به تمرینات ریکاوری پرداختند تا از فشار دیدار گذشته کاسته شود و سایر نفرات زیر نظر مستقیم کادر فنی، تمرینات فنی و مرور تاکتیکی را پشت سر گذاشتند.

تلاش و انگیزه بالای بازیکنان برای جبران شکست در بازی نخست و بهبود عملکرد در دیدارهای بعدی، از نکات قابل توجه این تمرین بود.

شاگردان امید روانخواه روز شنبه، ۲۴ آبان، در دومین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف تیم میزبان، قرقیزستان خواهند رفت.

