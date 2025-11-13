به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، در راستای مسئولیت اجتماعی باشگاه استقلال، این باشگاه جهت حفاظت از محیط زیست کشور، حامی تالاب‌های ایران خواهد بود.

دکتر علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال امروز در جلسه‌ای با احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها برگزار نمود. در این جلسه مهدی صاحبدل معاون فرهنگی و مسئولیت اجتماعی و دکتر سهیل محمدی، احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها و محمدحسین بازگیر، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست حضور داشتند و طرفین در خصوص گسترش همکاری‌های مشترک و استفاده از پتانسیل بالای جامعه ورزش برای ارتقای سطح فرهنگی جهت محافظت از محیط زیست به ویژه تالاب‌های کشور گفت‌وگو کردند.

لاهیجان‌زاده در این جلسه با تشکر از اینکه باشگاه استقلال داوطلبانه حاضر به ورود در این عرصه شده، گفت: مسائل محیط زیستی مهمی مانند چالش‌های کمی و کیفی منابع آب کشور، بحران مخرب فرونشست، تغییرات اقلیمی چنان بزرگ هستند که نیازمند مشارکت همه‌ی بخش‌های جامعه‌ هستند. تالاب‌ها از مهم‌ترین منابع زیستی کشور هستند که در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی رو به رو شده‌اند؛ کاهش میزان بارش‌ها و خشکسالی، بهره‌برداری بی رویه منابع آب و عدم تامین حقابه تالاب‌ها، ورود فاضلاب و رسوبات نمونه‌هایی از مشکلات تالاب‌ها هستند. حضور باشگاه‌های بزرگ ورزشی در عرصه محیط‌زیست می‌تواند به نهضتی ملی برای حفاظت از تالاب‌ها تبدیل شود.

وی افزود: باشگاه استقلال با میلیون‌ها هوادار متعهد و فرهیخته، ظرفیت بی‌نظیری برای فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی دارد. از طریق مسابقات، برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای این باشگاه، می‌توان پیام حفاظت از تالاب‌ها را به سراسر کشور رساند.

علی تاجرنیا نیز با تأکید بر تعهد جدی باشگاه استقلال به فعالیت‌های محیط‌زیستی اظهار کرد: برنامه‌های ما در این حوزه محدود به شعار نخواهد ماند. ما قصد داریم در تمامی رویدادهای ورزشی، تبلیغات محیطی و فعالیت‌های فرهنگی باشگاه، موضوع حفاظت از تالاب‌ها را محور قرار دهیم. همچنین تیم استقلال در هر سفر استانی خود، یکی از تالاب‌های مهم همان استان را معرفی خواهد کرد.

مهدی صاحبدل معاون فرهنگی و مسئولیت اجتماعی استقلال درباره فعالیت‌های محیط زیستی باشگاه از جمله پاکسازی ورزشگاه‌ها توسط هوادارن، مشارکت در پروژه جهانی "فقط انجام بده " گزارشی ارائه کرد.

محمدحسین بازگیر، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز ضمن تشکر از مسئولان باشگاه استقلال بخاطر همکاری‌های قبلی در برگزاری مناسبت‌های محیط زیستی گفت: ورود باشگاه استقلال به عرصه محیط‌زیست گامی الهام‌بخش در زیست‌بوم ورزشی کشور است. تالاب‌ها شاخص مهمی از سلامت محیط‌زیست و حکمرانی پایدار منابع آب هستند و حضور جامعه ورزش در حمایت از آن‌ها، مصداق عمل به مسئولیت اجتماعی است.

در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد کارگروه مشترکی میان باشگاه استقلال و سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل و چارچوب کلی همکاری‌ها برای نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از تالاب‌ها را تعیین و پیگیری کنند.

انتهای پیام/