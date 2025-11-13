ورزشگاه دیدار پیکان و شهرداری نوشهر در جام حذفی مشخص شد
تیم فوتبال پیکان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی کشور روز شنبه (اول آذرماه) به مصاف شهرداری نوشهر میرود و محل برگزاری این دیدار مشخص شد.
به گزارش ایلنا، در حالیکه در برنامه اعلامشده از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران، محل برگزاری دیدار پیکان و شهرداری نوشهر مشخص نبود، طبق اعلام باشگاه پیکان و پیگیری خبرنگار آنا، این مسابقه در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شد.
شاگردان سعید دقیقی در این دیدار میزبان نماینده نوشهر هستند و با هدف صعود به مرحله بعدی جام حذفی به میدان خواهند رفت.