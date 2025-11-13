بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در جایگاه ششم آسیا ایستاد

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در شهر بانکوک تایلند برگزار می‌شود، تیم ملی بانوان ایران امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ آبان) در آخرین دیدار خود به مصاف تیم میزبان رفت و با نتیجه ۸۳ بر ۴۳ مغلوب شد.

ملی‌پوشان کشورمان پیش از این در مرحله گروهی با سه پیروزی مقابل تیم‌های لائوس، فیلیپین و هند و دو شکست برابر کامبوج و تایلند، کار خود را به پایان رساندند. تیم ایران در نهایت در جایگاه ششم آسیا ایستاد و موفق شد سهمیه حضور در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را کسب کند، اما از صعود به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ کانادا بازماند.

ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در این رقابت‌ها شامل رقیه امیری، مهدیه روحانی، نجمه صفایی‌دوست، رقیه صالحی، سمیرا خالقی، زهرا نصری، نادیا بلوچی، مریم عباس‌فرد، فاطمه مولایی، رقیه قاضیلو، زهرا حبیبی و فاطمه مرادی بود. هدایت تیم را آزاده‌سادات معینی به عنوان سرمربی و مهسا همتی به عنوان مربی بر عهده داشتند.

