خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر: فرنگی‌کاران ایران برای اهتزاز پرچم کشور در بازی‌های همبستگی آماده شوند

دبیر: فرنگی‌کاران ایران برای اهتزاز پرچم کشور در بازی‌های همبستگی آماده شوند
کد خبر : 1713652
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، پیش از اعزام تیم ملی کشتی فرنگی ایران به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان، دقایقی را با ملی‌پوشان به گفتگو پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر با اشاره به جایگاه بالای کشتی فرنگی ایران در جهان گفت: شما تیم قهرمان جهان هستید و این نشان می دهد که کشتی فرنگی در ایران بومی شده و هر سال نفرات مستعد و آینده داری به تیم های ملی اضافه می شوند.

وی با اشاره به اهمیت مسابقات کشورهای اسلامی گفت: عملکرد کشتی فرنگی در دو رقابت جهانی بزرگسالان و امیدها نشان داد که شما بهترین در دنیا هستید پس تمام تلاش خود را برای اهتزاز پرچم ایران عزیز در عربستان به کار ببندید.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: سطح این مسابقات با حضور عنوان داران کشتی دنیا بالاست اما شما باید خودتان را نشان دهید. تیم های فرنگی در همه رده ها اول شده اند و این آخرین مرحله از کار است که باید به بهترین نحو به پایان برسانید.

دبیر در پایان خاطرنشان کرد: بعنوان نمایندگان ایران در این رقابت ها به میدان می روید پس تمام تلاش خود را انجام دهید و برای کشورمان بر روی تشک بجنگید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ