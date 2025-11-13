دبیر: فرنگیکاران ایران برای اهتزاز پرچم کشور در بازیهای همبستگی آماده شوند
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، پیش از اعزام تیم ملی کشتی فرنگی ایران به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان، دقایقی را با ملیپوشان به گفتگو پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر با اشاره به جایگاه بالای کشتی فرنگی ایران در جهان گفت: شما تیم قهرمان جهان هستید و این نشان می دهد که کشتی فرنگی در ایران بومی شده و هر سال نفرات مستعد و آینده داری به تیم های ملی اضافه می شوند.
وی با اشاره به اهمیت مسابقات کشورهای اسلامی گفت: عملکرد کشتی فرنگی در دو رقابت جهانی بزرگسالان و امیدها نشان داد که شما بهترین در دنیا هستید پس تمام تلاش خود را برای اهتزاز پرچم ایران عزیز در عربستان به کار ببندید.
رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: سطح این مسابقات با حضور عنوان داران کشتی دنیا بالاست اما شما باید خودتان را نشان دهید. تیم های فرنگی در همه رده ها اول شده اند و این آخرین مرحله از کار است که باید به بهترین نحو به پایان برسانید.
دبیر در پایان خاطرنشان کرد: بعنوان نمایندگان ایران در این رقابت ها به میدان می روید پس تمام تلاش خود را انجام دهید و برای کشورمان بر روی تشک بجنگید.