به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر با اشاره به جایگاه بالای کشتی فرنگی ایران در جهان گفت: شما تیم قهرمان جهان هستید و این نشان می دهد که کشتی فرنگی در ایران بومی شده و هر سال نفرات مستعد و آینده داری به تیم های ملی اضافه می شوند.

وی با اشاره به اهمیت مسابقات کشورهای اسلامی گفت: عملکرد کشتی فرنگی در دو رقابت جهانی بزرگسالان و امیدها نشان داد که شما بهترین در دنیا هستید پس تمام تلاش خود را برای اهتزاز پرچم ایران عزیز در عربستان به کار ببندید.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: سطح این مسابقات با حضور عنوان داران کشتی دنیا بالاست اما شما باید خودتان را نشان دهید. تیم های فرنگی در همه رده ها اول شده اند و این آخرین مرحله از کار است که باید به بهترین نحو به پایان برسانید.

دبیر در پایان خاطرنشان کرد: بعنوان نمایندگان ایران در این رقابت ها به میدان می روید پس تمام تلاش خود را انجام دهید و برای کشورمان بر روی تشک بجنگید.

