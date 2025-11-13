جدال بارسلونا و فدراسیون بر سر درمان یامال با رادیوفرکانس

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا روز دوشنبه از روند درمان لامین یامال با روش رادیوفرکانس برای بهبود پوبالژیا خبر داد و اعلام کرد که بازیکن به چند روز استراحت نیاز دارد. این اقدام باشگاه موجب بروز بحث و جدل با فدراسیون فوتبال شد، اما بارسلونا تأکید دارد که هدف اصلی حفظ سلامت بازیکن بوده و فدراسیون نیز از روند درمان مطلع شده است.

به گفته منابع باشگاه، شب یکشنبه پس از بازی در ویگو، پزشکان فدراسیون از حضور یک تیم پزشکی خارجی برای بررسی وضعیت لامین مطلع شدند. پس از توصیه دکتر شیلدرز، درمان انجام شد و باشگاه به فدراسیون اطلاع داد که یامال به ۴ تا ۵ روز استراحت نیاز دارد. اما بیانیه نهایی فدراسیون پس از اصلاح مدت استراحت به ۷ تا ۱۰ روز صادر شد و در نتیجه لامین از اردوی تیم ملی خط خورد.

انتهای پیام/