خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدال بارسلونا و فدراسیون بر سر درمان یامال با رادیوفرکانس

جدال بارسلونا و فدراسیون بر سر درمان یامال با رادیوفرکانس
کد خبر : 1713646
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه بارسلونا اعلام کرد که لامین یامال برای درمان پوبالژیا تحت روش رادیوفرکانس قرار گرفته و به چند روز استراحت نیاز دارد، اقدامی که منجر به خط خوردن او از اردوی تیم ملی شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا روز دوشنبه از روند درمان لامین یامال با روش رادیوفرکانس برای بهبود پوبالژیا خبر داد و اعلام کرد که بازیکن به چند روز استراحت نیاز دارد. این اقدام باشگاه موجب بروز بحث و جدل با فدراسیون فوتبال شد، اما بارسلونا تأکید دارد که هدف اصلی حفظ سلامت بازیکن بوده و فدراسیون نیز از روند درمان مطلع شده است.

به گفته منابع باشگاه، شب یکشنبه پس از بازی در ویگو، پزشکان فدراسیون از حضور یک تیم پزشکی خارجی برای بررسی وضعیت لامین مطلع شدند. پس از توصیه دکتر شیلدرز، درمان انجام شد و باشگاه به فدراسیون اطلاع داد که یامال به ۴ تا ۵ روز استراحت نیاز دارد. اما بیانیه نهایی فدراسیون پس از اصلاح مدت استراحت به ۷ تا ۱۰ روز صادر شد و در نتیجه لامین از اردوی تیم ملی خط خورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ