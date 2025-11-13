افزایش ۵۰ درصدی دستمزد داوران لیگ برتر در سال جاری

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد که پرداخت دستمزد داوران و مسئولان برگزاری مسابقات لیگ برتر طبق روال گذشته هر ۱۰ هفته یک‌بار انجام می‌شود. این فرآیند به دلیل طی شدن مراحل اداری و مالی و ارسال ابلاغ‌های داوری از سوی کمیته داوران به سازمان لیگ صورت می‌گیرد.

بر اساس اعلام سازمان لیگ، اسناد مربوط به هفته دهم مسابقات که شامل لغو دیدارهای فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و استقلال تهران بود، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه به این سازمان ارسال شد و دستمزد داوران و مسئولان برگزاری در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

پیش از این، پرداخت حق‌الزحمه داوران در هر نیم‌فصل انجام می‌شد، اما سازمان لیگ اعلام کرده است که هم‌اکنون آمادگی دارد این پرداخت‌ها حتی هر دو هفته یک‌بار نیز انجام شود.

سازمان لیگ تأکید کرده است که پرداخت حق‌الزحمه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های رسمی و سالانه افزایش یافته انجام می‌شود و امسال حداقل ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این اطلاعیه همچنین آمده است که داوران با حفظ کرامت، شرافت و صداقت، همواره باعث افتخار فوتبال ایران بوده و از ارکان اصلی سلامت این رشته ورزشی محسوب می‌شوند.

