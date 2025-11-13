خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زهرا صالحی: مدال برنز حاصل تلاش همه بازیکنان تیم بود

زهرا صالحی: مدال برنز حاصل تلاش همه بازیکنان تیم بود
کد خبر : 1713630
لینک کوتاه کپی شد.

زهرا صالحی، کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران، پس از پیروزی مقابل تاجیکستان و کسب مدال برنز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، از تلاش بازیکنان تقدیر کرد و گفت امیدوار است تیم در دوره بعد با مدال طلا بازگردد.

به گزارش ایلنا،  زهرا صالحی، کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران، پس از پیروزی مقابل تاجیکستان و کسب مدال برنز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: بازی با تیم‌های افغانستان و تاجیکستان که جزو تیم‌های سطح بالای جهان نیستند، خوب پیش رفت و توانستیم با اختلاف امتیاز بالا به پیروزی دست یابیم.

وی ادامه داد: تیم‌های ترکیه و آذربایجان از بهترین‌های دنیا هستند و ترکیه یکی از چهار تیم برتر جهان به شمار می‌رود. متأسفانه در مسابقه نخست با آذربایجان بدشانس بودیم و همان‌طور که می‌دانیم، بازی اول همیشه سخت و حساس است.

صالحی افزود: عدم امکان تمرین در سالن مسابقات شرایط بازی را پیچیده کرد و نتوانستیم به شرایط ایده‌آل برگردیم، اما برابر ترکیه وضعیت بهتری داشتیم؛ سرمربی تا حدی راضی بود و گفت اگر همین بازی را مقابل آذربایجان انجام می‌دادید، راهی فینال می‌شدید.

کاپیتان تیم ملی در پایان گفت: هدف ما رسیدن به فینال بود، اما به بازیکنانم خسته‌نباشید می‌گویم؛ همه تلاش خود را انجام دادند و امیدواریم در دوره بعد با مدال طلا بازگردیم.

تیم ملی والیبال زنان ایران در آخرین دیدار خود در این رقابت‌ها، روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان، با اقتدار تاجیکستان را شکست داد و عنوان سومی و مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ