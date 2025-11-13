زهرا صالحی: مدال برنز حاصل تلاش همه بازیکنان تیم بود

به گزارش ایلنا، زهرا صالحی، کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران، پس از پیروزی مقابل تاجیکستان و کسب مدال برنز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: بازی با تیم‌های افغانستان و تاجیکستان که جزو تیم‌های سطح بالای جهان نیستند، خوب پیش رفت و توانستیم با اختلاف امتیاز بالا به پیروزی دست یابیم.

وی ادامه داد: تیم‌های ترکیه و آذربایجان از بهترین‌های دنیا هستند و ترکیه یکی از چهار تیم برتر جهان به شمار می‌رود. متأسفانه در مسابقه نخست با آذربایجان بدشانس بودیم و همان‌طور که می‌دانیم، بازی اول همیشه سخت و حساس است.

صالحی افزود: عدم امکان تمرین در سالن مسابقات شرایط بازی را پیچیده کرد و نتوانستیم به شرایط ایده‌آل برگردیم، اما برابر ترکیه وضعیت بهتری داشتیم؛ سرمربی تا حدی راضی بود و گفت اگر همین بازی را مقابل آذربایجان انجام می‌دادید، راهی فینال می‌شدید.

کاپیتان تیم ملی در پایان گفت: هدف ما رسیدن به فینال بود، اما به بازیکنانم خسته‌نباشید می‌گویم؛ همه تلاش خود را انجام دادند و امیدواریم در دوره بعد با مدال طلا بازگردیم.

تیم ملی والیبال زنان ایران در آخرین دیدار خود در این رقابت‌ها، روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان، با اقتدار تاجیکستان را شکست داد و عنوان سومی و مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

انتهای پیام/