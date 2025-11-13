خبرگزاری کار ایران
عباس لطفی، پیشکسوت شطرنج ایران درگذشت

صبح امروز، عباس لطفی، استاد فرهیخته و پیشکسوت شطرنج ایران، در سن ۹۹ سالگی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا،   عباس  لطفی، عضو اولین تیم ملی شطرنج ایران که در سال ۱۹۵۶ به المپیاد اعزام شد، در آن دوره به عنوان پرامتیازترین بازیکن ایران شناخته می‌شد. او همچنین با خدمات ارزشمند خود در حوزه آموزش شطرنج و ترجمه آثار تخصصی، نقش مهمی در ارتقای سطح این رشته در کشور ایفا کرد.

عباس لطفی نویسنده کتاب «تئوری شروع بازی شطرنج» نیز بود و آثار او تا سال‌ها منبعی معتبر برای علاقه‌مندان و شطرنج‌بازان کشور به شمار می‌رود.

