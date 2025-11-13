شکست تیم ملی هندبال بانوان ایران مقابل ترکیه

به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال بانوان ایران در نخستین دیدار خود از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض برابر تیم قدرتمند ترکیه تن به شکست داد.

این دیدار از ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز برگزار شد و در نیمه نخست با برتری نسبی ایران آغاز شد؛ شاگردان تیم ملی تا دقایق پایانی نیمه اول در امتیاز با حریف برابر بودند، اما در نهایت این نیمه با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ به سود ترکیه به پایان رسید.

در نیمه دوم، تیم ترکیه که از تجربه بین‌المللی بیشتری برخوردار بود، با افزایش فشار هجومی توانست اختلاف امتیاز را افزایش دهد و در پایان با نتیجه ۳۶ بر ۲۸ مقابل ایران به برتری دست یافت.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در گروه A این رقابت‌ها قرار دارد و در ادامه مسابقات باید روز شنبه ۲۴ آبان به مصاف گینه و روز دوشنبه ۲۶ آبان برابر مالدیو قرار گیرد.

گفتنی است، مسابقات هندبال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ از ۲۲ تا ۳۰ آبان‌ماه در دو بخش مردان و زنان در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/