ورود استقلال مشهد به لیگ برتر والیبال ساحلی کشور

به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، این باشگاه در ادامه سیاست‌های توسعه‌ای و چندرشته‌ای خود، با تیمی قدرتمند از مشهد وارد پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال ساحلی کشور می‌شود.

این حضور، تنها یک شرکت در مسابقات نیست؛ بلکه بخشی از رویکرد جدید مدیریت باشگاه استقلال برای حضور مؤثر در استان‌های مختلف و تقویت ورزش حرفه‌ای در سراسر کشور است؛ رویکردی که پیش‌تر با استقلال کازرون در هندبال و استقلال گنبدکاووس در والیبال سالنی تجربه موفقی را رقم زده است.

ورود استقلال به لیگ برتر ساحلی از مسیر مشهد، اقدامی راهبردی و ارزشمند است؛ چراکه حضور این باشگاه بزرگ و مردمی در دومین کلان‌شهر کشور می‌تواند باعث رونق بیشتر رشته‌های ورزشی، افزایش انگیزه جوانان، توسعه زیرساخت‌های ساحلی و تقویت ورزش حرفه‌ای در این شهر مهم و تأثیرگذار شود.

این تصمیم، حمایتی جدی از استعدادهای ورزشی مشهد و خراسان رضوی بوده و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های باشگاه استقلال در این منطقه باشد.

بر اساس اعلام فدراسیون والیبال، مرحله نخست مسابقات از ۲۸ تا ۳۰ آبان‌ماه در دو گروه برگزار خواهد شد و تیم استقلال مشهد در گروه A قرار دارد.

ترکیب تیم‌ها در گروه A:

فولاد هرمزگان – شهداب بافق – پاس بندر ترکمن – استقلال خراسان رضوی – شهداب جوان یزد – پاس آق‌قلا – سمنان

ترکیب تیم‌ها در گروه B:

پیکان بندر دیّر – پارس جنوبی بوشهر – رازین پلیمر تهران – شهرداری مراغه – شهرداری ارومیه – منطقه آزاد کیش – مازندران

حضور استقلال در مشهد، هم‌راستا با برنامه‌های جامع باشگاه برای تبدیل‌شدن به یک باشگاه ملی، حرفه‌ای و چندرشته‌ای است؛ مسیری که با ظرفیت‌های بزرگ مشهد و همراهی هواداران این شهر می‌تواند آینده‌ای موفق و پرافتخار را رقم بزند.

