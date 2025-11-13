برنامه یورو ۲۰۲۸ اعلام شد: آغاز از کاردیف و فینال در ومبلی

به گزارش ایلنا، یوفا برنامه کامل دیدارهای رقابت‌های یورو ۲۰۲۸ را اعلام کرد؛ مسابقاتی که در مجموع ۵۱ بازی در ۹ ورزشگاه و در ۸ شهر چهار کشور میزبان برگزار خواهد شد.

میزبانان و ورزشگاه‌ها

این دوره از رقابت‌ها به‌صورت مشترک توسط انگلستان، اسکاتلند، ولز و جمهوری ایرلند میزبانی می‌شود. ۹ ورزشگاه پذیرای بازی‌ها خواهند بود:

* کاردیف: ورزشگاه ملی ولز

* دوبلین: دوبلین آرنا

* گلاسکو: همپدن پارک

* نیوکاسل: سنت‌جیمز پارک

* منچستر: ورزشگاه اتحاد

* لیورپول: ورزشگاه اورتون

* بیرمنگام: ویلا پارک

* لندن: ورزشگاه تاتنهام

* لندن: ورزشگاه ومبلی

بر اساس برنامه‌ریزی یوفا، هر ورزشگاه حداقل دو گروه را میزبانی می‌کند تا تنوع تیم‌ها برای تماشاگران محلی تضمین شود.

افتتاحیه و مراحل حذفی

دیدار افتتاحیه در ۹ ژوئن ۲۰۲۸ و در ورزشگاه ملی ولز در کاردیف برگزار می‌شود.

۸ ورزشگاه -به جز ومبلی- میزبان دیدارهای مرحله یک‌هشتم خواهند بود. چهار ورزشگاه کاردیف، دوبلین، گلاسکو و ومبلی نیز میزبان دیدارهای مرحله یک‌چهارم‌نهایی هستند. بر اساس قانون «عدالت ورزشی»، تیم‌های صعودکننده در مرحله بعد در ورزشگاهی متفاوت بازی خواهند کرد.

نیمه‌نهایی و فینال

هفته پایانی رقابت‌ها به‌طور کامل در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار می‌شود.

* نیمه‌نهایی‌ها: ۴ و ۵ جولای

* فینال: ۹ جولای ۲۰۲۸

ساختار مسابقات

فرمت یورو ۲۰۲۸ همان الگوی دوره‌های اخیر است:

۲۴ تیم در ۶ گروه قرار می‌گیرند؛ دو تیم برتر هر گروه به‌همراه چهار تیم سوم برتر راهی مرحله یک‌هشتم می‌شوند و سپس مراحل به‌صورت تک‌حذفی ادامه می‌یابد.

یوفا مسیر احتمالی تیم‌ها تا فینال را از پیش تعیین کرده تا هر تیم بتواند مسیر احتمالی‌اش را دنبال کند.

گروه‌های دارای «میزبان گروه»

هر شش گروه یک «میزبان گروه» خواهند داشت؛ تیمی که سه مسابقه خود را در ورزشگاه‌های ازپیش‌تعیین‌شده بازی می‌کند. این جایگاه برای تیم‌های میزبان و ایرلند شمالی -در صورت صعود مستقیم- رزرو شده است.

در صورت راهیابی میزبانان:

* انگلستان: یک بازی در منچستر، دو بازی در ومبلی

* ایرلند شمالی: سه بازی در تاتنهام، ویلا پارک و ومبلی

* جمهوری ایرلند: سه بازی در دوبلین

* اسکاتلند: سه بازی در همپدن پارک

* ولز: سه بازی در ورزشگاه ملی ولز

ساعت بازی‌ها

سه زمان مختلف برای شروع مسابقات اعلام شده است: ۱۵:۰۰، ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی. فینال ساعت ۱۸:۰۰ CEST و ۱۷:۰۰ به وقت محلی برگزار می‌شود. برنامه دقیق هر روز پس از قرعه‌کشی نهایی در سال ۲۰۲۷ اعلام خواهد شد.

تیم‌های پلی‌آف

از آنجا که قرعه‌کشی پیش از برگزاری پلی‌آف انجام می‌شود، تیم‌های صعودکننده پلی‌آف در گروه‌ها با جایگزین‌های مشخص قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/