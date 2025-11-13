لی دو هی: ترکیب تیم ملی والیبال زنان تغییر میکند
سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران پس از کسب مدال برنز در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی، از لزوم اصلاح ساختار تیم و تمرکز بیشتر بر نقاط ضعف بازیکنان خبر داد.
به گزارش ایلنا، لی دو هی در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد شاگردانش در این تورنمنت اظهار کرد: انتظار بیشتری از بازیکنان برای کسب مدالهای رنگینتر داشتم، اما در مجموع تلاش آنها قابل تقدیر است. وی افزود: به عنوان سرمربی وظیفه دارم روی نقاط قوت و ضعف بازیکنان بیشتر کار کنم تا در رقابتهای آینده نتیجه بهتری بگیریم.
او با بیان اینکه اعتمادبهنفس، نحوه رفتار بازیکنان در باشگاه و تمرکز روی دفاع بلند از مهمترین مواردی است که باید تقویت شود، گفت: احتمالاً ترکیب و ساختار تیم را تغییر میدهم و روی ارتقای تکنیک فردی بازیکنان تمرکز خواهم کرد.
لی دو هی همچنین از برنامهاش برای اضافه کردن سه تا چهار بازیکن از تیم زیر ۱۸ سال به ترکیب اصلی خبر داد و هدف این اقدام را آمادهسازی نسل آینده والیبال زنان عنوان کرد.
تیم ملی والیبال زنان ایران در آخرین دیدار خود از بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، روز پنجشنبه (۲۲ آبان) موفق شد با پیروزی قاطع مقابل تاجیکستان، به مدال برنز و مقام سوم این رقابتها دست یابد.