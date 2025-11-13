شاگردان لی در ریاض برنزی شدند/ ثبت سومین برد متوالی برای تیم ملی زنان ایران

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال زنان ایران امروز (پنج‌شنبه ۲۲ آبان) در دیدار رده بندی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، برای دومین بار به مصاف تاجیکستان رفت.

شاگردان لی دوهی در این دیدار با عملکردی برتر و منسجم، سه بر صفر حریف خود را با امتیازهای ۲۵ بر ۲، ۲۵ بر ۷ و ۲۵ بر ۸ شکست دادند تا به سومین برد متوالی خود در این مسابقات دست یابند.

تیم ملی والیبال زنان با کسب این پیروزی به مقام سومی و مدال برنز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که به میزبانی ریاض برگزار می‌شود، دست یافت.

آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن‌خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پورصالح، سپینود دست‌برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان ایران در این مسابقات هستند.

مسابقات والیبال زنان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم در یک گروه مقدماتی پیگیری ‌شد و تیم ایران در دیدارهای اول و دوم خود مغلوب جمهوری آذربایجان و ترکیه شد و در سومین و چهارمین بازی مرحله مقدماتی موفق به شکست افغانستان و تاجیکستان شد.

ملی پوشان ایران امروز برای دومین بار تاجیکستان را شکست دادند تا در جایگاه سوم مسابقات قرار گیرند.

مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.

تیم‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز امروز در فینال برای کسب مقام قهرمانی به مصاف یکدیگر می روند که این مسابقه از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه شروع می‌شود.

دو مدال والیبال ایران در این دوره از بازی‌های کشورهای اسلامی قطعی است و تیم ملی والیبال مردان ایران نیز از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز در فینال مقابل ترکیه صف آرایی خواهد کرد تا در صورت شکست این تیم به خوش رنگترین مدال مردان دست یابد.

انتهای پیام/