بعد از کسب بهترین مربی زن جوان آسیا؛
جعفری: خوشحالم که میتوانم الهامبخش مربیان زن جوان ایران باشم
سرمربی تیم نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان، پس از کسب عنوان بهترین مربی زن جوان آسیا میگوید این موفقیت مسئولیتش را برای ادامه مسیر مربیگری سنگینتر کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، زهره جعفری در ابتدا گفت: در حال حاضر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان هستم. بیش از ۱۵ سال است که در عرصه مربیگری فعالیت میکنم و عمده تمرکز خود را بر فوتبال پایه و کار با بازیکنان نونهال و نوجوان گذاشتهام. طی این سالها تجربههای ارزشمندی در پرورش استعدادهای جوان به دست آوردهام و خوشحالم که توانستهام مسیر رشد و پیشرفت آنها را هدایت کنم.
وی در ادامه اضافه کرد: در فصل گذشته با تیم نوجوانان سپاهان توانستیم به مقام قهرمانی کشور دست پیدا کنیم و در فصل جاری ۱۴۰۴ نیز با اختلاف تنها یک گل زده کمتر، به مقام نایب قهرمانی رسیدیم. این موفقیتها نشاندهنده تعهد و پشتکار تیم و بازیکنان جوان ماست و انگیزه من را برای ادامه مسیر مربیگری بیش از پیش افزایش میدهد.
جعفری افزود: سال ۱۴۰۳ از سوی کانون مربیان ایران به عنوان برترین مربی کشور معرفی شدم و رزومه من، مشابه دیگر مربیان جوان سراسر آسیا، از طریق فوتبال پایه و طرح Grassroots AFC به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد. پس از بررسیهای دقیق، موفق شدم عنوان «برترین مربی زن جوان آسیا» را کسب کنم. این موفقیت برای من افتخاری بزرگ است و مسئولیتم را برای ادامه مسیر مربیگری سنگینتر میکند.
وی در ادامه اظهار داشت: این جایزه نه تنها یک دستاورد شخصی است، بلکه نشانهای از پیشرفت فوتبال بانوان ایران و اهمیت پرورش استعدادهای پایه در آسیا محسوب میشود. بازیکنان نوجوان سرمایههای درخشانی برای آینده تیمهای ملی و باشگاهها هستند و خوشحالم که توانستم به عنوان نماینده فوتبال زنان ایران این جایزه را کسب کنم و الهامبخش مربیان زن جوان کشورم باشم.
جعفری در پایان خاطر نشان کرد: قطعاً این موفقیت حاصل تلاش من به تنهایی نبوده و خانواده، دوستان و همکاران زیادی در این مسیر کنار من بودهاند و بدون حمایت و همراهی آنها این دستاورد ممکن نمیشد. از همه آنها صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم بتوانم با تلاش و پشتکار بیشتر، همچنان در توسعه فوتبال بانوان و پرورش استعدادهای جوان نقش مؤثری ایفا کنم. همچنین از ایجاد بخش گرسروتز در فدراسیون و اهمیت به این بخش موجب ایجاد انگیزه برای مربیان فعال در این حوزه شده است، تشکر می کنم و امیدواریم توجه به فوتبال پایه به صورت متداوم باشد.