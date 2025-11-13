خبرگزاری کار ایران
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل کیپ‌ورد
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های چهارجانبه العین امارات، امروز برابر تیم ملی کیپ ورد قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام کادر فنی، سردار آزمون، مهدی قائدی، علی قلی‌زاده، محمد کریمی، روزبه چشمی، محمدمهدی محبی و کسری طاهری به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم ملی در این مسابقه نیستند. همچنین علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی، طبق هماهنگی قبلی در این تورنمنت حضور نخواهد داشت.

با توجه به غیبت این بازیکنان، ترکیب احتمالی تیم ملی مقابل کیپ ورد به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

پیام نیازمند، شجاع خلیل‌زاده، حسین کنعانی‌زادگان، صالح حردانی، میلاد محمدی، محمد قربانی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی. 

