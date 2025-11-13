اعلام اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان
اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان از سوی کمیته داوران مشخص شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:
*شنبه 24 آبان
پالایش گاز ایلام – سنگین ماشین ایستا البرز
زهرا رئیسی – نیلوفر محمدخانی – نجمه رضایی – زهرا غیاثوند
*یکشنبه 25 آبان
ملوان بندرانزلی – آوا تهران
راحله پشابادی – سمانه یوسف آبادی – فائزه موسوی – رویا ظفری
پرسپولیس – نماینده کردستان
فاطمه نصیری – مهشید گودرزی – صفیه خلیلی – پرند پورمیرزابیگی
گل گهر سیرجان – فرا ایساتیس کران فارس
سرور ساعدی – الهام آذرگشسب – ستاره نصری – غزاله عاطفی