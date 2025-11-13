اعلام اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

*شنبه 24 آبان

پالایش گاز ایلام – سنگین ماشین ایستا البرز

زهرا رئیسی – نیلوفر محمدخانی – نجمه رضایی – زهرا غیاثوند

*یکشنبه 25 آبان

ملوان بندرانزلی – آوا تهران

راحله پشابادی – سمانه یوسف آبادی – فائزه موسوی – رویا ظفری

پرسپولیس – نماینده کردستان

فاطمه نصیری – مهشید گودرزی – صفیه خلیلی – پرند پورمیرزابیگی

گل گهر سیرجان – فرا ایساتیس کران فارس

سرور ساعدی – الهام آذرگشسب – ستاره نصری – غزاله عاطفی

