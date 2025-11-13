خبرگزاری کار ایران
تیم ملی فوتسال بانوان ایران راهی مانیل شد

تیم ملی فوتسال بانوان ایران راهی مانیل شد
کاروان تیم ملی فوتسال بانوان ایران بامداد امروز (پنجشنبه) برای حضور در نخستین دوره جام جهانی فوتسال، تهران را به مقصد مانیل ترک کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از ماه‌ها تمرین و اردوی آماده‌سازی، بامداد امروز ابتدا راهی دبی شد و از آنجا به سمت مانیل، پایتخت فیلیپین، محل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتسال زنان حرکت کرد.

نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان از ۲ آذرماه در فیلیپین آغاز می‌شود و تیم ملی کشورمان با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما هم‌گروه است.

برنامه دیدارهای تیم ملی فوتسال زنان ایران در مرحله گروهی: به شرح زیر است:

ایران – برزیل، جمعه ۲ آذر

 ایران – ایتالیا، دوشنبه ۵ 

 ایران – پاناما ،چهارشنبه ۷ آذر

