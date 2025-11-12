جانشین کاماوینگا در فرانسه مشخص شد

خبرگزاری کار ایران
خفرن تورام، ستاره یوونتوس، جانشین ادواردو کاماوینگا در تیم ملی فرانسه شد.

به گزارش ایلنا، خفرن تورام، هافبک یوونتوس، به‌دلیل تردیدها درباره آمادگی بدنی ادواردو کاماوینگا به‌صورت دیرهنگام به تیم ملی فرانسه دعوت شد.

هافبک رئال مادرید هنوز با هم‌تیمی‌های فرانسوی خود تمرین نکرده است و تیم ملی فرانسه روز پنجشنبه در ورزشگاه پارک دو پرنس میزبان اوکراین خواهد بود. در صورت پیروزی فرانسه مقابل اوکراین، تیم ملی فرانسه به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود خواهد کرد.

تیم ملی فرانسه مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک دیدار خارج از خانه مقابل آذربایجان در روز یکشنبه به پایان خواهد رساند. فدراسیون فوتبال فرانسه تأیید کرده است که تورام امشب به اردوی فرانسه خواهد پیوست و به‌عنوان بیست‌و‌پنجمین بازیکن تیم در اردو حاضر خواهد بود.

کاماوینگا در روز سه‌شنبه نتوانست تمرین کند و امید کادرفنی به تمرینات روز چهارشنبه بود اما این بازیکن در این تمرینات هم غایب بود تا در نهایت دیدیه دشان تصمیم بگیرد تورام را برای جانشینی او دعوت کند.

 

