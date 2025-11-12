به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران امروز (چهارشنبه، ۲۱ آبان) در آخرین دیدار دور مقدماتی بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم ملی عربستان رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد. نتایج ست‌ها به شرح زیر است:

ست اول: ۲۵ بر ۱۷ به نفع ایران

ست دوم: ۲۵ بر ۲۱ به نفع ایران

ست سوم: ۲۵ بر ۲۳ به نفع عربستان

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۸ به نفع ایران

ملی‌پوشان کشورمان پیش از این در دور مقدماتی برابر بحرین، قطر، ترکیه و چاد نیز پیروز شده بودند و بدون شکست به فینال مسابقات رسیدند.

تیم ملی والیبال ایران در فینال این رقابت‌ها روز پنجشنبه، ۲۲ آبان، با ترکیه دیدار خواهد کرد و تلاش دارد طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را از آن خود کند.

