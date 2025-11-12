خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

والیبال ایران بدون شکست به فینال بازی‌های کشورهای اسلامی رسید

والیبال ایران بدون شکست به فینال بازی‌های کشورهای اسلامی رسید
کد خبر : 1713429
لینک کوتاه کپی شد.

ملی‌پوشان والیبال ایران با پیروزی مقابل عربستان، دور مقدماتی بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را با پنج برد پیاپی به پایان رساندند و راهی فینال شدند.

به گزارش ایلنا،   تیم ملی والیبال ایران امروز (چهارشنبه، ۲۱ آبان) در آخرین دیدار دور مقدماتی بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم ملی عربستان رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد. نتایج ست‌ها به شرح زیر است:

ست اول: ۲۵ بر ۱۷ به نفع ایران

ست دوم: ۲۵ بر ۲۱ به نفع ایران

ست سوم: ۲۵ بر ۲۳ به نفع عربستان

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۸ به نفع ایران

ملی‌پوشان کشورمان پیش از این در دور مقدماتی برابر بحرین، قطر، ترکیه و چاد نیز پیروز شده بودند و بدون شکست به فینال مسابقات رسیدند.

تیم ملی والیبال ایران در فینال این رقابت‌ها روز پنجشنبه، ۲۲ آبان، با ترکیه دیدار خواهد کرد و تلاش دارد طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را از آن خود کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ