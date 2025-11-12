والیبال ایران بدون شکست به فینال بازیهای کشورهای اسلامی رسید
ملیپوشان والیبال ایران با پیروزی مقابل عربستان، دور مقدماتی بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را با پنج برد پیاپی به پایان رساندند و راهی فینال شدند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران امروز (چهارشنبه، ۲۱ آبان) در آخرین دیدار دور مقدماتی بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم ملی عربستان رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد. نتایج ستها به شرح زیر است:
ست اول: ۲۵ بر ۱۷ به نفع ایران
ست دوم: ۲۵ بر ۲۱ به نفع ایران
ست سوم: ۲۵ بر ۲۳ به نفع عربستان
ست چهارم: ۲۵ بر ۱۸ به نفع ایران
ملیپوشان کشورمان پیش از این در دور مقدماتی برابر بحرین، قطر، ترکیه و چاد نیز پیروز شده بودند و بدون شکست به فینال مسابقات رسیدند.
تیم ملی والیبال ایران در فینال این رقابتها روز پنجشنبه، ۲۲ آبان، با ترکیه دیدار خواهد کرد و تلاش دارد طلای بازیهای کشورهای اسلامی را از آن خود کند.