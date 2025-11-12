گزارش تمرین استقلال در شب بازگشت کاپیتان
تیم فوتبال استقلال پس از چند روز تعطیلی، تمرینات آمادهسازی خود را در کمپ ناصر حجازی با نظارت مستقیم ریکاردو ساپینتو آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، استقلال که پس از دیدار با الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا استراحت کرده بود، از امروز (چهارشنبه) تمرینات خود را از سر گرفت. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم، بلافاصله پس از بازگشت به تهران از پرتغال، از فرودگاه به کمپ ناصر حجازی رفت تا شخصاً تمرین نخست تیم را زیر نظر بگیرد.
در نخستین جلسه تمرینی پس از وقفه ششروزه، بازیکنان استقلال زیر نظر کادر فنی به مرور کارهای ترکیبی و تاکتیکی پرداختند. در این تمرین ملیپوشان تیم حضور نداشتند؛ صالح حردانی و علیرضا کوشکی در اردوی تیم ملی بزرگسالان ایران در العین امارات به سر میبرند و امیرمحمد رزاقینیا، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلیزاده نیز همراه با تیم ملی امید در تورنمنت چهارجانبه قرقیزستان حضور دارند.
علاوه بر این، چهار بازیکن ملیپوش خارجی استقلال نیز امروز غایب بودند. داکنز نازون (هائیتی)، یاسر آسانی (آلبانی)، دیدیه اندونگ (گابن) و رستم آشورماتوف (ازبکستان) در اردوهای تیمهای ملی خود هستند و پس از پایان دیدارهای فیفادی به جمع آبیها بازخواهند گشت. با این حال ساپینتو و کادرش تلاش دارند سایر بازیکنان را از نظر بدنی و هماهنگی در شرایط مسابقه نگه دارند.
استقلال در ادامه فصل با دیدارهای حساسی روبهرو خواهد شد؛ ابتدا در تاریخ ۳۰ آبان در جام حذفی به مصاف پادیاب خلخال میرود، سپس با الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا مسابقه خواهد داد و در ادامه نیز دو دیدار مهم برابر فولاد و شهرآورد پایتخت مقابل پرسپولیس در انتظار شاگردان ساپینتو است. این مقطع یکی از حساسترین برهههای فصل برای آبیپوشان پایتخت محسوب میشود.