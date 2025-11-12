سه مدال درخشان کاراته ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی
کاروان ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با کسب یک مدال طلا و دو مدال نقره در رقابتهای کاراته، جایگاه خود را در جمع مدالآوران تثبیت کرد.
به گزارش ایلنا، آتوسا گلشادنژاد، کاراتهکای منهای ۶۰ کیلوگرم ایران، پس از استراحت در دور نخست، نخستین مبارزه خود را مقابل نوما محمد از نیجر با نتیجه ۹ بر ۱ به پیروزی رسید. وی در نیمهنهایی برابر نماینده عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ پیروز شد تا راهی فینال شود. در دیدار پایانی، گلشادنژاد موفق شد وفا محجوب از تونس را با نتیجه ۸ بر ۴ شکست دهد و سومین مدال طلای کاراته ایران و هفتمین طلای کاروان کشورمان را به دست آورد.
در بخش دیگر رقابتها، مرتضی نعمتی، کاراتهکای منهای ۷۵ کیلوگرم ایران، در دور اول برابر مبارک علی از پاکستان با نتیجه ۷ بر ۰ پیروز شد. وی در مرحله بعد حریف عربستانی خود، سلطان الزهرانی، را با نتیجه نزدیک ۶ بر ۵ شکست داد و به نیمهنهایی راه یافت. در مسابقه نیمهنهایی نعمتی حریف لیبیایی خود را ۷ بر ۵ شکست داد، اما در فینال با نتیجه ۴ بر ۴ و با رای داوران مقابل عمر الجنایی از کویت شکست خورد و به مدال نقره رسید.
همچنین صالح اباذری در وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم، پس از استراحت در دور اول، نماینده لیبی را با نتیجه ۸ بر ۱ شکست داد و به فینال راه یافت. اباذری در دیدار پایانی مقابل صمد سوفیان از عربستان با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و مدال نقره را کسب کرد.
تمام رقابتها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض برگزار شد و نمایندگان ایران با عملکرد قابل توجه خود، سهم مهمی در کاروان کشورمان ایفا کردند.