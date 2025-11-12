به گزارش ایلنا، آتوسا گلشادنژاد، کاراته‌کای منهای ۶۰ کیلوگرم ایران، پس از استراحت در دور نخست، نخستین مبارزه خود را مقابل نوما محمد از نیجر با نتیجه ۹ بر ۱ به پیروزی رسید. وی در نیمه‌نهایی برابر نماینده عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ پیروز شد تا راهی فینال شود. در دیدار پایانی، گلشادنژاد موفق شد وفا محجوب از تونس را با نتیجه ۸ بر ۴ شکست دهد و سومین مدال طلای کاراته ایران و هفتمین طلای کاروان کشورمان را به دست آورد.

در بخش دیگر رقابت‌ها، مرتضی نعمتی، کاراته‌کای منهای ۷۵ کیلوگرم ایران، در دور اول برابر مبارک علی از پاکستان با نتیجه ۷ بر ۰ پیروز شد. وی در مرحله بعد حریف عربستانی خود، سلطان الزهرانی، را با نتیجه نزدیک ۶ بر ۵ شکست داد و به نیمه‌نهایی راه یافت. در مسابقه نیمه‌نهایی نعمتی حریف لیبیایی خود را ۷ بر ۵ شکست داد، اما در فینال با نتیجه ۴ بر ۴ و با رای داوران مقابل عمر الجنایی از کویت شکست خورد و به مدال نقره رسید.

همچنین صالح اباذری در وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم، پس از استراحت در دور اول، نماینده لیبی را با نتیجه ۸ بر ۱ شکست داد و به فینال راه یافت. اباذری در دیدار پایانی مقابل صمد سوفیان از عربستان با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و مدال نقره را کسب کرد.

تمام رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض برگزار شد و نمایندگان ایران با عملکرد قابل توجه خود، سهم مهمی در کاروان کشورمان ایفا کردند.

