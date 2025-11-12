ماجدی: تمرکز فعلیام مدیریت هیئت فوتبال است
میرشاد ماجدی اعلام کرد تمام تمرکز فعلی او روی هیئت فوتبال استان تهران است و فعلاً برنامهای برای مدیرعاملی باشگاه استقلال ندارد.
به گزارش ایلنا، میرشاد ماجدی، رئیس هیئت فوتبال استان تهران، درباره برگزاری مراسم رونمایی از البسه داوران اظهار کرد که در سالهای گذشته توجه کافی به داوران نشده بود. او افزود: در دو تا سه سال اخیر تلاش کردیم داوران را کنار هم جمع کنیم تا پیشکسوتان و داوران جوان بتوانند تبادل نظر داشته باشند و از این فضای مثبت بهرهمند شویم.
ماجدی با اشاره به فضای سنگین برخی استادیومها گفت: استادیوم پیر شیرودی به محیطی شبیه مراسمهای عزاداری تبدیل شده بود. ما خواستیم فضایی شاد و انگیزشی ایجاد کنیم تا بتوانیم با داوران دیداری تازه داشته باشیم.
رئیس هیئت فوتبال تهران درباره دستمزد داوران افزود که نسبت به دو سال گذشته، حقوق داوران دو تا سه برابر افزایش یافته، اما همچنان کفاف زندگی آنها را نمیدهد و داوری بیشتر بر پایه علاقه و عشق به فوتبال است. او توضیح داد: تلاش ما بر این است که از طریق کلاسهای آموزشی، البسه و ارتقای دستمزد انگیزه داوران حفظ شود، هرچند هنوز دستمزدها به سطح ایدهآل نرسیده است.
در بخش دیگری از صحبتهایش، ماجدی علت کاهش درگیریها در فوتبال پایه را همکاری تیمها، مربیان، مدیران و بازیکنان دانست و گفت که با کاهش تمرکز روی نتیجهگرایی و نظارت مستقیم کمیته انضباطی، برخوردهای مناسبی با خاطیان صورت گرفته است.
وی در واکنش به شایعات درباره مدیرعاملی باشگاه استقلال تصریح کرد: تمام تمرکز من در حال حاضر بر هیئت فوتبال استان تهران است. افراد باتجربهتر برای استقلال وجود دارند و فعلاً هدف اصلی من سر و سامان دادن به هیئت فوتبال است.