خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غیبت سامان قدوس در آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با کیپ‌ورد

غیبت سامان قدوس در آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با کیپ‌ورد
کد خبر : 1713413
لینک کوتاه کپی شد.

ملی‌پوش ایرانی، سامان قدوس، به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا در آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال پیش از دیدار دوستانه مقابل کیپ‌ورد غایب بود و حضور او در بازی فردا شب در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال ایران امشب آخرین تمرین خود پیش از دیدار دوستانه با کیپ‌ورد را برگزار کرد، اما سامان قدوس، بازیکن میانی تیم، به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا در این تمرین غایب بود.

این غیبت باعث شد حضور قدوس در بازی فردا شب تیم ملی برابر کیپ‌ورد هنوز قطعی نباشد و وضعیت او تحت نظر کادر پزشکی تیم ملی باقی مانده است.

بازیکنان دیگر تیم ملی در این تمرین تاکتیکی و منظم حضور داشتند و آماده‌سازی برای دیدار فردا شب با تمرکز بر نکات فنی و بازی سرعتی ادامه یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ