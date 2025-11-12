به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران امشب آخرین تمرین خود پیش از دیدار دوستانه با کیپ‌ورد را برگزار کرد، اما سامان قدوس، بازیکن میانی تیم، به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا در این تمرین غایب بود.

این غیبت باعث شد حضور قدوس در بازی فردا شب تیم ملی برابر کیپ‌ورد هنوز قطعی نباشد و وضعیت او تحت نظر کادر پزشکی تیم ملی باقی مانده است.

بازیکنان دیگر تیم ملی در این تمرین تاکتیکی و منظم حضور داشتند و آماده‌سازی برای دیدار فردا شب با تمرکز بر نکات فنی و بازی سرعتی ادامه یافت.

انتهای پیام/