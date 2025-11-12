گزارش تمرین تیم ملی فوتبال قبل از دیدار با کیپ ورد
ملیپوشان ایران در آخرین جلسه تمرینی خود پیش از دیدار دوستانه مقابل کیپورد، تمرینی تاکتیکی و منظم را در زمین باشگاه العین برگزار کردند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران امشب آخرین تمرین خود را پیش از دیدار دوستانه با کیپورد برگزار کرد. تمرین در هوای مطبوع ۲۴ درجه و در زمین باشگاه العین برگزار شد و سامان قدوس به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا غایب بود. بدین ترتیب ۲۴ بازیکن تیم ملی زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند.
در جریان تمرین تاکتیکی، امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، بارها به بازیکنان وظایف فنی و تاکتیکی خود را یادآوری کرد. همچنین در بازی درونتیمی که با جدیت و فضای رقابتی برگزار شد، تأکید ویژهای بر بازی تکضرب و سرعتی داشت.
تمرین ۹۰ دقیقهای امشب با اجرای پنالتی توسط بازیکنان به پایان رسید. محمد عمری نیز بهطور جداگانه و زیر نظر علیرضا شهاب، فیزیوتراپ تیم ملی، به تمرین پرداخت.
تیم ملی ایران فردا شب از ساعت ۱۹:۳۰ در نخستین دیدار خود در تورنمنت العین، مقابل تیم ملی کیپورد، یکی از تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، به میدان خواهد رفت.