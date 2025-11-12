به گزارش ایلنا، رقابت‌های وزنه‌برداری مردان در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم فوق‌سنگین شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزار شد. این مسابقات از ساعت ۱۸ به وقت محلی ۱۸:۳۰ به وقت ایران آغاز شد و رضا حسن‌پور، نماینده کشورمان، در این وزن روی تخته رفت.

در بخش یک‌ضرب، حسن‌پور ابتدا وزنه ۱۷۱ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد. او در حرکت دوم نیز وزنه ۱۷۹ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم با قدرت وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی را نیز مهار کرد تا در پایان در رده چهارم این بخش قرار گیرد. در این بخش، نماینده بحرین با رکورد ۲۱۳ کیلوگرم قهرمان شد، وزنه‌بردار عراق با ۲۱۲ کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد و نماینده ازبکستان با مهار وزنه ۱۸۸ کیلوگرمی سوم شد.

ملی‌پوش کشورمان در حرکت دوضرب عملکرد بهتری از خود نشان داد. او در حرکت اول وزنه ۲۲۱ کیلوگرمی را بالای سر برد، در حرکت دوم وزنه ۲۳۲ کیلوگرم را مهار کرد و در سومین تلاش خود نیز موفق شد وزنه ۲۴۳ کیلوگرم را بالای سر ببرد تا با مجموع ۴۲۵ کیلوگرم روی سکوی سوم بایستد.

در پایان این رقابت، نماینده بحرین با مجموع بالاتر عنوان قهرمانی را به دست آورد، وزنه‌بردار عراق نایب‌قهرمان شد و رضا حسن‌پور از ایران به مدال برنز دوضرب و مجموع دست یافت.

